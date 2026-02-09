הרצוג פתח את ביקורו באוסטרליה בטקס בזירת הפיגוע

נשיא המדינה יצחק הרצוג החל את ביקורו המדיני באוסטרליה בטקס זיכרון באתר פיגוע הטרור בחוף בונדי: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מדויק כדי לפגוע באחיותינו ואחינו היקרים - אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל החלו את ביקורם המדיני באוסטרליה כשהגיעו היום (שני) לביקור באתר פיגוע הטרור בחוף בונדי, שם נפגשו עם משפחות הקורבנות וניצולי הפיגוע, וערכו טקס זיכרון והתייחדות. במהלך הטקס הרצוג הניח זר בשם מדינת ישראל לזכר הנרצחים, ובסיומו נשא הצהרה לתקשורת.

טקס הזיכרון נערך בהשתתפות יו״ר הסוכנות היהודית, דורון אלמוג ויו״ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל שהניחו זרי זיכרון, ראש ממשלת ניו סאות’ ויילס, כריס מינס, ראש מועצת ווברלי, וויל נמיש, ומנהיגי הקהילה היהודית באוסטרליה, ובהם ג’רמי לייבלר, נשיא הפדרציה הציונית של אוסטרליה, אלון קסוטו, מנכ״ל הפדרציה הציונית של אוסטרליה, דייוויד אוסיפ, נשיא ועד הנציגים היהודי של ניו סאות’ ויילס, ומישל גולדמן, מנכ״לית ועד הנציגים היהודי של ניו סאות’ ויילס.

הרצוג בטקס הזיכרון צילום: מעיין טואף/לע״מ

"לפני רגע הנחתי כאן בבונדי שתי אבנים שהבאתי עמי מירושלים, עיר הקודש, מארץ ישראל. במסורת היהודית אנו מניחים אבנים על קברים כסמל לנצחיות הזיכרון, למשקל האובדן ולקשר הבלתי ניתן לניתוק בין החיים לבין אלה שאיבדנו" אמר הרצוג. "האבנים הללו מירושלים - עיר הנצח, בירתנו הנצחית - יישארו כאן בבונדי לעד, לזכרם הקדוש של הקורבנות, וכעדות לכך שהקשרים בין אנשים טובים מכל האמונות והעמים יוסיפו לעמוד איתן מול טרור, אלימות ושנאה, ושביחד נוכל לגבור על הרוע הזה".

הרצוג באוסטרליה צילום: מעיין טואף/לע״מ

"נחתתי זה עתה כאן בסידני, מישראל לביקור רשמי באוסטרליה, בהזמנת המושלת הכללית סם מוסטין, ראש הממשלה אנתוני אלבניזי והקהילה היהודית באוסטרליה, בעקבות מתקפת הטרור האנטישמית הנוראה שאירעה כאן, בחוף בונדי, ב-14 בדצמבר 2025" הוסיף. "החוף הזה, האהוב על העם האוסטרלי, המסמל את הטוב והחופש שבמדינתכם היפה, הפך לזירת מתקפת הטרור הקטלנית ביותר בתולדות אוסטרליה. חמישה עשר בני אדם חפים מפשע, שהתכנסו לציין את חג החנוכה, חג האור, נרצחו באכזריות בידי שני טרוריסטים איסלאמיסטים".

"הקורבן הצעיר ביותר, מתילדה המתוקה, הייתה בת 10 בלבד. המבוגר ביותר היה אלכס קלייטמן בן ה-87, ששרד את השמדת שישה מיליון היהודים בשואה, רק כדי להירצח משום שהיה יהודי, על חופי סידני שבאוסטרליה".

הרצוג באוסטרליה צילום: מעיין טואף/לע״מ

הרצוג ציין כי "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מכוון ומדויק אל אחיותינו ואחינו היקרים-יהודי אוסטרליה. אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים. הם תקפו את הערכים שהדמוקרטיות שלנו מוקירות: קדושת חיי האדם, חופש הדת, סובלנות, כבוד האדם והכבוד ההדדי. כך פועל הטרור ברחבי העולם, ולמרבה הצער ישראל מתמודדת עם האיום הקטלני הזה כבר עשרות שנים".

"מול הרוע הזה ראינו את הטוב ביותר שבאנושות. לפתע כאן בבונדי, גלשנים הפכו לאלונקות, כאשר אנשים מן השורה הפגינו אומץ יוצא דופן, רצו אל תוך הסכנה והצילו חיים חפים מפשע. לאחר הפיגוע התלכד העם האוסטרלי כולו באבל ובסולידריות עם הקהילה היהודית".

מדינת היהודים היחידה בעולם, מדינת ישראל, עמדה לצד העם האוסטרלי, ובעיקר לצד יהודי אוסטרליה - כי אנחנו משפחה אחת גדולה, וכאשר יהודי אחד נפגע, כל היהודים חשים בכאבו" ציין. "זו הסיבה שאני כאן היום - כדי לחבק ולנחם את המשפחות השכולות".

הרצוג באוסטרליה צילום: מעיין טואף/לע״מ

בסיכום דבריו הרצוג הבהיר כי "אנטישמיות כאן באוסטרליה איננה בעיה יהודית - היא בעיה אוסטרלית ובעיה עולמית. לאורך הדורות דבר אחד התברר: שנאה שמתחילה ביהודים לעולם אינה מסתיימת ביהודים. לכן העלייה הנוכחית באנטישמיות ברחבי העולם היא מצב חירום עולמי - ועל כולנו לפעול כדי להיאבק בה.

"אני מברך על הצעדים החיוביים שכבר נקטה ממשלת אוסטרליה למאבק באנטישמיות מאז מתקפת בונדי. על מנהיגים בכל תחומי החברה להשמיע קול ברור ועקבי נגד אנטישמיות, משום ששתיקה מול שנאה היא שותפות לדבר עבירה" אמר הרצוג. בסיום נאומו הנשיא נשא תפילה לעילוי נשמות הנרצחים ולהחלמה מהירה של הפצועים: "ה' עוז לעמו ייתן, ה' יברך את עמו בשלום".