אחרי המבצע בלבנון: צה"ל תקף מחבל חיזבאללה בדרום המדינה

דובר צה"ל אישר כעת (שני) כי הכוחות תקפו לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חיזבאללה במרחב יאנוח שבדרום לבנון.

התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי שבמהלך הלילה דווח על מבצע לילי במרחב הר דוב שבדרום לבנון, במסגרתו כוחות אוגדה 210 עצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית. בהודעת דובר צה"ל נמסר כי הכוחות פשטו על מבנה ועצרו את המחבל בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים.

"המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה" נמסר. "ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".