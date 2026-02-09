פרטים חדשים על המבצע הלילי הנועז

המבצע המורכב נמשך שעות ארוכות עד עלות השחר, כאשר כוחות מיוחדים פעלו בעומק לבנון. בצה"ל העדיפו מעצר על פני חיסול כדי להפיק מודיעין יקר על תכנוני פיגועים

לאחר הדיווחים הראשוניים על חטיפת בכיר "הג'מאעה האסלאמיה" בלבנון, פרטים חדשים שמתפרסמים הבוקר (שני) שופכים אור על מורכבות הפעילות של היחידה המיוחדת. המבצע, שלא נועד לחיסול אלא למעצר חי, בוצע בלב כפר לבנוני הנמצא במרחק של מספר קילומטרים מקו הגבול.

לפי הדיווח של דורון קדוש (גל"צ), לא מדובר היה בגיחה קצרה, אלא במבצע ממושך שנפרס על פני שעות רבות. הכוחות המיוחדים חדרו לשטח לבנון כבר בשעות הערב של אתמול ופעלו בחשאיות בתוך הכפר הלבנוני, עד שהמבצע הושלם בהצלחה והכוחות יצאו מהאזור סמוך לשעה 5:00 לפנות בוקר.

מדוע לא בוצע חיסול מהאוויר?

השאלה המרכזית שעולה היא מדוע בחר צה"ל לסכן לוחמים בפעילות קרקעית בעומק שטח האויב במקום לבצע חיסול ממוקד באמצעות כלי טיס. התשובה טמונה בערך המודיעיני: במערכת הביטחון החליטו כי הבכיר מהווה "נכס מודיעיני" שחקירתו קריטית להבנת פעילות ארגון הטרור בלבנון ובסוריה.

ארגון ה"ג'מאעה האסלאמיה" פועל לאורך כל המלחמה לקידום פיגועים ומתווי טרור נגד ישראל. בצה"ל מזהים כי גם בתקופה זו נמשכים בארגון תכנונים אופרטיביים לפעולות טרור, וחקירת הבכיר נועדה לספק "מודיעין זהב" שיאפשר לסכל את המזימות הללו עוד לפני יציאתן אל הפועל.

כעת, לאחר שהובא לשטח ישראל, יועבר המחבל לחקירה אינטנסיבית של גורמי הביטחון במטרה לחשוף את רשתות הטרור הפועלות בחסות חיזבאללה וחמאס בלבנון.