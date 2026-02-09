עמית סגל על האירוע הדרמטי בעזה: "למרבה התדהמה"

בעקבות חיסול המחבלים שיצאו מפיר מנהרה הבוקר, תהה הפרשן הפוליטי מדוע ארבעה חודשים אחרי הפסקת האש עדיין נותרו מחבלים חיים באזור. סגל תקף ברמיזה את קצב טיהור השטח

תקרית בטיחותית חמורה נרשמה הבוקר (שני) ברפיח, כאשר כוח צה"ל שעסק בחשיפת פיר מנהרה נתקל במחבלים שיצאו מתוכו. הלוחמים הגיבו במהירות וחיסלו ככל הנראה ארבעה מחבלים, מבלי שנרשמו נפגעים לכוחותינו.

על אף שהתקרית הסתיימה בניצחון טקטי בשטח, היא עוררה מחדש את הביקורת על המציאות הביטחונית שנותרה ברצועה גם חודשים לאחר ההכרזות על סיום הלחימה העצימה.

הפרשן הפוליטי עמית סגל לא נשאר אדיש לדיווח, והגיב בעוקצנות האופיינית לו על הימצאותם של מחבלי חמאס פעילים בגיזרה שאמורה הייתה להיות בשליטה. "ארבעה חודשים אחרי הפסקת האש, למרבה התדהמה עוד יש מחבלים חיים בכיס רפיח", כתב סגל.

עקיצה לעבר הקונספציה?

דבריו של סגל מכוונים ככל הנראה לביקורת על כך שלמרות הזמן הרב שחלף מאז הכניסה לרפיח והסכמי הפסקת האש, תשתיות חמאס התת-קרקעיות עדיין מאפשרות למחבלים לשהות בשטח ולנסות לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

התקרית הבוקר מוכיחה כי חמאס ממשיך לנסות ולמתוח את הגבולות מול לוחמי צה"ל, גם תחת הסכמים מדיניים. בצה"ל ממשיכים בפעולות לאיתור והשמדת פירים ומנהרות, אך כפי שעולה מהתגובה של סגל ומהאירועים בשטח, טיהור "כיס רפיח" רחוק מלהיות מושלם.