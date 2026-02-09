הפי פיש: חווית דגים ירושלמית בשדרת ממילא

מסעדת "הפי פיש" היא מסעדת דגים הממוקמת על טרסה רחבת ידיים מעל מדרחוב ממילא. במסעדה תמצאו מנות דגים מעולות לצד פסטות וסלטים טריים ועסיסיים. שמרו לביקור הבא שלכם בירושלים

ישנם מקומות בירושלים שמרגישים כמו סוד גלוי, כזה שמתגלה רק למי שמוכן להרים את המבט ולטפס עוד כמה צעדים אל מעבר לשאון היומיומי של העיר, ובדיוק כזו היא מסעדת "הפי פיש".

כשעולים במעלה המדרגות המוליכות ממדרחוב ממילא המפורסם, מגלים פתאום עולם אחר לגמרי – טרסה רחבת ידיים שהיא למעשה בוסתן קסום ונסתר, מקום שבו הזמן כאילו עוצר מלכת והופך כל ארוחה פשוטה לחגיגה אמיתית של חושים.

תחת כיפת השמיים התכולים של שעות הצהריים, או תחת שמי הערב הירושלמיים המרהיבים שמתמלאים בכוכבים זוהרים, המסעדה מציעה תפאורה שאין לה מתחרים; מצד אחד המיקום המושלם הצופה אל שדרת אלרוב ממילא היפהפייה על כל תפארתה, ומצד שני תחושת הפרטיות והשלווה של גינת מלון יוקרתית.

"הפי פיש" מציגה תפריט הים-תיכוני עשיר, המבוסס על חומרי גלם טריים ואיכותיים שנבחרים בפינצטה: דגי ים טריים המגיעים מדי יום ומוכנים בדיוק בשיטת הבישול המועדפת על הלקוח, עשבי תיבול ריחניים שזה עתה נקטפו מגינת המלון הצמודה, ולחמים חמים ופריכים שנאפים במקום, במאפייה הפרטית של המסעדה.

(צילום: דניאל לילה) צילום: דניאל לילה

כל אלו מצטרפים לסלטים צבעוניים, עזים בטעמם ועשירים במרכיבים, אשר יחד עם המגע המיומן של השף, הופכים כל מנה ליצירת אמנות קולינרית שמשלבת פשטות ים-תיכונית עם דיוק ירושלמי. המסעדה היא המענה המדויק לכל צורך – בין אם מדובר בארוחת צהריים משפחתית נינוחה באווירה פתוחה, פגישה עסקית מהירה אך מרשימה בלב העיר, או ארוחת ערב חגיגית ואינטימית יותר. בזכות המרחב הרחב והעיצוב המזמין, המקום ערוך לארח גם אירועים פרטיים בלתי נשכחים בהיקף של עד 400 איש, כל זאת תחת הקפדה על תפריט ייחודי וכשר למהדרין שמאפשר לכולם ליהנות ללא פשרות.

בתפריט תוכלו למצוא מנות מהטאבון כמו פיצה שף מעולה או מאזטים טעימים לצד פרנה רותחת וטרייה, סלטים טעימים פסטות, ועוד.

כמו כן, כשמה היא, במסעדה תוכלו להנות ממנות דגים טריות וטעימות כמו הסביצ'ה דג ים א טרטר סלמון טעים, ועד לגולת הכותרת של המסעדה, דגים בגריל או בתנור, כמו פילה דניס או לברק פתוח. עוד תמצאו מנות שף כמו קבב דג ים, סטייק סלומון ועוד.

שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 12:00-23:00.