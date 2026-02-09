צה"ל תקף בלבנון: חיסל מחבל ששימש אחראי ארטילריה בחיזבאללה

המחבל שחוסל קידם מתווי ירי רבים לעבור כוחות הביטחון ואזרחי ישראל, ולאחרונה פעל לשיקום מערך הארטילריה של ארגון הטרור מתוך אוכלוסייה אזרחית. פעולותיו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון

צה"ל תקף מוקדם יותר היום (שני) במרחב יאנוח, וחיסל את המחבל אחמד עלי סלאמי ששימש כאחראי ארטילריה מארגון הטרור חיזבאללה.

לאורך המלחמה, המחבל קידם מתווי ירי רבים לעבר כוחות צה"ל ומדינת ישראל, ובעת האחרונה המחבל פעל לשיקום מערך הארטילריה של ארגון הטרור מתוך אוכלוסייה אזרחית בלבנון.

מדובר צה"ל נמסר כי מוכרת הטענה לפיה בתקיפה הזו נהרגו מספר בלתי מעורבים. נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

צה"ל מצר על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועל ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. האירוע מתוחקר. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.