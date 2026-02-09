ליברמן: "צריך לחזור להילחם בעזה, חבל על כל יום שעובר"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נשאל האם צריך לחזור ולהילחם בעזה גם ללא הסכמת הנשיא טראמפ, והבהיר: "לא יהיה מנוס. ישראל תצטרך להיכנס ולהילחם בעזה, כי ההתעצמות של חמאס היא בקצב שזה לא משאיר לנו ברירה"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה לאפשרות של חידוש המלחמה בעזה, זאת אחרי שביקר במעבר כרם שלום מוקדם יותר היום.

(צילום: סרוגים)

במענה לשאלת סרוגים האם צריך לחזור להילחם בעזה גם ללא הסכמתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ליברמן אמר כי "לא יהיה מנוס. ישראל תצטרך להיכנס ולהילחם בעזה כי ההתעצמות של חמאס היום היא בקצב כזה - שזה לא משאיר לנו שום ברירה".

"אני גם לא מבין: אם כולם יודעים שלא יהיה מנוס מלהיכנס לעוד עימות, ורק אנחנו נוכל לפרוק את חמאס מנשקו בכוח – אף אחד לא יעשה את זה במקומנו. אלא אם כן אנחנו רוצים לשקר לעצמנו, ויציגו לנו הצגה שחמאס זורק קלאץ' פה וקלאץ' שם - ובינתיים הם חזרו לייצר רקטות מתחת לאדמה. אז אין פה שום מנוס. אז למה כרגע לחזק?".

לטענתו של ליברמן, "כל מה שנעשה כרגע זה שהחליפו מזוודות של דולרים במשאיות של הסיוע ההומניטרי במרכאות, ו-80 אחוז מאותם משאיות - פשוט חמאס משתלט ומוכר אותם. זה המקור מימון העיקרי של חמאס, אותם משאיות".

"כרגע מדינת ישראל מספקת יותר משאיות מאשר נכנסו לפני שבעה באוקטובר" סיכם. אין שום הצדקה ל-4,200 משאיות. זה הרבה מעבר למה שהם קיבלו לפני שבעה באוקטובר."