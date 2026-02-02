מאחורי התמונות המלוטשות של אימפריית הקוסמטיקה "חוה זינגבוים", מסתתר סיפור אישי מטלטל. בעונה החדשה של "המירוץ למיליון", הילדים של כוהנת הביוטי מתייצבים על קו הזינוק, אבל את הזרקור גנב נרי זינגבוים בווידוי אמיץ

הזוגות החדשים של "המירוץ למיליון" נחשפים: בפרקים הבאים אנחנו נגלה את בני משפחת זינגבוים, בניה של כוהנת הביוטי והקוסמטיקה המפורסמת בישראל.

בעוד שאמונה מנהלת ביד רמה את תחום הפיתוח, הרגולציה והחדשנות בעסק המשפחתי, אחיה נרי מביא איתו למירוץ מטען מסוג אחר לגמרי. בראיון עם יהודה לוי הוא מספר כי עד לפני מספר שנים, חייו נראו אחרת לחלוטין. "אני בעצמי מכור נקי", שיתף נרי בפתיחות, "הייתי ב'טיול' של ארבע שנים וחזרתי".

נרי לא חסך בפרטים ותיאר תקופה קשה של התמכרות לכמעט כל סוגי הסמים (למעט הזרקות). כיום, הוא מתעל את העבר הכואב לעשייה חברתית משמעותית: הוא סטודנט לעבודה סוציאלית ומשמש כמדריך במרכז גמילה, שם הוא עוזר לאחרים לצאת מהתופת שהוא מכיר מקרוב.

האם זה השילוב שינצח את המירוץ?

הדינמיקה בין השניים מרתקת:

הצד העסקי: הבת, שמתפקדת כ"מוח" מאחורי המותג, מביאה איתה יכולות ניתוח ודיוק.

החוסן המנטלי: נרי מביא איתו את תעצומות הנפש של מי ששרד את התחתית ובנה את עצמו מחדש.

השניים התבדחו על כך שהעסק המשפחתי עלול לקרוס בזמן שהם רצים מסביב לעולם, אך נראה שהחשיפה של נרי מעניקה להם יתרון לא צפוי – חוסן רגשי ויכולת להתמודד עם מצבי קיצון. במירוץ שבו הכל יכול לקרות, ייתכן שדווקא מי שהיה בתחתית, ידע הכי טוב איך להגיע לפסגה.