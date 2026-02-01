לאחר שהקבוצה הראשונה סיימה את המקטע במונטנגרו, ביום שלישי הקרוב תצא לדרך הקבוצה השנייה של המירוץ למיליון – הפעם באלבניה.

צפו בהצצה לקבוצה השנייה של המירוץ למיליון

עונה במבנה חדש

כפי שכבר נחשף, העונה הנוכחית נפתחת במבנה שונה: 14 זוגות מחולקים לשתי קבוצות של 7, כאשר כל קבוצה עוברת מקטע מלא משלה – ורק לאחר מכן ייפגשו כל הזוגות להמשך המירוץ.

הקבוצה הראשונה כבר השלימה את המקטע במונטנגרו, ובסיומו הודחו האב והבת ראובן וגלי, והפכו למודחים הראשונים של העונה.

מי מגיעים עכשיו?

כעת נחשפת ההצצה למקטע של הקבוצה השנייה, וכבר אפשר לזהות לא מעט דמויות מסקרנות: דוגמניות, שחקנים, כוכבי רשת – וגם משתתף מעורר השראה במיוחד: פצוע מלחמה, קטוע רגל, המתמודד עם פרוטזה.

דינמיקות חדשות על קו הזינוק

לפי ההצצה, הקבוצה השנייה מביאה איתה אנרגיה אחרת, סיפורים אישיים חזקים, וגם לא מעט מתח ואתגרים פיזיים לא פשוטים.

ביום שלישי – הקבוצה השנייה עולה על קו הזינוק.