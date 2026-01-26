ראש ממשלת אלבניה אדי רמה הגיע לסיור בכותל המערבי וחתם בספר המבקרים: "זוהי תמיד חוויה ייחודית לעמוד בפני הכותל הזה"

ראש ממשלת אלבניה אדי רמה ורעייתו לינדה הגיעו הבוקר (שני) לביקור ותפילה בכותל המערבי, זאת במסגרת ביקורו המדיני של רמה בישראל כחלק מהשתתפותו במאבק באנטישמיות.

במהלך ביקורו בכותל, קיבל ראש הממשלה הסבר על חשיבות המקום הקדוש עבור העם היהודי כמקור תפילה ותקווה לאורך הדורות, והודו לו על תמיכתו הבלתי מסויגת במדינת ישראל ובמאבק נגד האנטישמיות הגואה בעולם. בנוסף, ראש הממשלה האלבני סייר במיצג החדש 'שער השמיים' שנפתח לאחרונה לציבור המבקרים בכותל המערבי.

בסיכום הביקור, רמה כתב פתק אישי אותו הטמין בין אבני הכותל וחתם את ביקורו בספר המבקרים.​ "זוהי תמיד חוויה ייחודית לעמוד בפני הכותל הזה" כתב ראש הממשלה. "אני מייחל לכך שאלוקים, דרך הכותל האדיר הזה, יעניק לעיר הזו את עוצמת השלום!".