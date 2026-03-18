מזהים חיילים איראנים, כלי הטיס מגיע להשמיד | צפו

חיל האוויר חיסל אמש (שלישי) חמישה חיילים של משטר הטרור האיראני במערב איראן בזמן פעילות צבאית.

חיל האוויר זיהה אתמול בהכוונה מודיעינית מדויקת בזמן אמת, חמישה חיילים של משטר הטרור האיראני שפעלו באתר צבאי במערב איראן. לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את החיילים.

מצה"ל נמסר כי חיל האוויר ממשיך במאמץ לאתר ולחסל חיילים של משטר הטרור האיראני על מנת להסיר איומים על מדינת ישראל.

מוקדם יותר אושר כי בתקיפה מדויקת של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן בטהרן, חוסל במהלך הלילה שר המודיעין של משטר הטרור האיראני, אסמאעיל ח'טיב.

חוסל שר המודיעין האיראני

על פי הודעת צה"ל, ח'טיב מונה לתפקיד שר המודיעין על ידי עלי ח'אמנהאי בשנת 2021. במסגרת תפקידו, ח'טיב היה אמון על מיניסטריון המודיעין האיראני - גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, המהווה אחד ממנגנוני הדיכוי והטרור המרכזיים של המשטר.

