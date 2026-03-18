צפו: מה קורה כשטרנטינו שומע שיר של פנינה רוזנבלום?

הוליווד זה כאן: החיקוי של קוונטין טרנטינוב"ארץ נהדרת" הולך לשבור את הרשת. על הכוונת: האיומים מאיראן, הסטייל של פנינה רוזנבלום והתסריט הכי הזוי שנכתב פה אי פעם

מי צריך את הוליווד כשיש לנו את "ארץ נהדרת"? הערב (רביעי), המאסטר של סרטי הקאלט, קוונטין טרנטינו, נוחת באולפן (בחיקוי מדויק להפליא, כמובן) כדי לעשות סדר בבלאגן האזורי.

מתברר שאפילו הבמאי הכי פרוע בעולם לא יכול היה להישאר אדיש למתיחות עם איראן, והוא מגיע עם פרשנות ייחודית – ומוזיקלית במיוחד. בקליפ קצר שדלף, "טרנטינו" מתוודה שהוא דווקא עף על הפסקול של המלחמה הזו. הלהיט התורן? "Iran don't shoot" (איראן אל תירה), גרסת הכיסוי הכי הזויה לשיר של פנינה רוזנבלום.

טרנטינו, שמכנה את פנינה "אומה תורמן הישראלית", מוכיח שוב שאצלנו המציאות עולה על כל תסריט בדיוני. אז האם נראה פה קרב סמוראים ברחובות טהרן? או שפנינה פשוט תשתלט על העולם עם הליפסטיק שלה?