תומר מישקף לבן ולירן חולצה אפורה מגיעים לארץ נהדרת

תומר שלומי, "המישקף הלבן", ממשיך לככב: אחרי שהפך לתופעת רשת עם הופעות מאחורי כתבי חדשות, הוא מגיע ל"ארץ נהדרת" בחיקוי משותף עם לירן חולצה אפורה - וגם קוטף שני קמפיינים גדולים

אחרי שהפך לתופעת רשת עם הופעות חוזרות מאחורי כתבי חדשות - תומר שלומי, "המישקף הלבן", עושה קפיצה נוספת: חיקוי ראשון בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת", יחד עם לירון חולצה אפורה - היריב שלו.

בשבועות האחרונים גולשים רבים הבחינו בדמות שחוזרת שוב ושוב בשידורים חיים מזירות שונות ברחבי הארץ - אדם עם משקפיים לבנים וחולצה לבנה, שנעמד בדיוק מאחורי הכתבים ונכנס לפריים. מהר מאוד התברר כי מדובר בשלומי, שמפעיל עמודי תוכן ברשת - והפך לשיחת היום.

ב"ארץ נהדרת" כבר זיהו את התופעה - ובחרו לקחת אותה צעד קדימה. במערכון ששודר, הופיעו דמויות המבוססות על שלומי -"המישקף הלבן" ועל "לירן חולצה אפורה", כשהשניים מוצגים כמי שנאבקים זה בזה על מקום בפריים מאחורי הכתבים.

החיקוי מציג בהומור את התחרות הבלתי רשמית ביניהם - מי יצליח להידחף טוב יותר לפריים, ומי "יגנוב" את הרגע מול המצלמה.

לצד החשיפה, שלומי כבר מתרגם את הבאזז להזדמנויות מסחריות: לאחר שכיכב בקמפיין לרשת המשלוחים Wolt, הוא נבחר לקמפיין נוסף - הפעם עבור רשת פיצה האט.

העובדה שנבחר לשני קמפיינים בזמן קצר רק מחזקת את המעמד החדש שלו - וממחישה איך מי שהתחיל כמי שנדחף לפריימים מאחור, מוצא את עצמו בסוף בקדמת הבמה ואפילו מגיע ל"ארץ נהדרת".