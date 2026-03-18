תומר מישקף לבן ולירן חולצה אפורה מגיעים לארץ נהדרת

אחרי שהפך לתופעת רשת עם הופעות חוזרות מאחורי כתבי חדשות - תומר שלומי, "המישקף הלבן", עושה קפיצה נוספת: חיקוי ראשון בתוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת", יחד עם לירון חולצה אפורה - היריב שלו.
צפו בחיקוי של המישקף הלבן ולירן חולצה אפורה
בשבועות האחרונים גולשים רבים הבחינו בדמות שחוזרת שוב ושוב בשידורים חיים מזירות שונות ברחבי הארץ - אדם עם משקפיים לבנים וחולצה לבנה, שנעמד בדיוק מאחורי הכתבים ונכנס לפריים. מהר מאוד התברר כי מדובר בשלומי, שמפעיל עמודי תוכן ברשת - והפך לשיחת היום.
החיקוי בארץ נהדרת - צפו
ב"ארץ נהדרת" כבר זיהו את התופעה - ובחרו לקחת אותה צעד קדימה. במערכון ששודר, הופיעו דמויות המבוססות על שלומי -"המישקף הלבן" ועל "לירן חולצה אפורה", כשהשניים מוצגים כמי שנאבקים זה בזה על מקום בפריים מאחורי הכתבים.
החיקוי מציג בהומור את התחרות הבלתי רשמית ביניהם - מי יצליח להידחף טוב יותר לפריים, ומי "יגנוב" את הרגע מול המצלמה.
זיהו את הפוטנציאל
לצד החשיפה, שלומי כבר מתרגם את הבאזז להזדמנויות מסחריות: לאחר שכיכב בקמפיין לרשת המשלוחים Wolt, הוא נבחר לקמפיין נוסף - הפעם עבור רשת פיצה האט.
העובדה שנבחר לשני קמפיינים בזמן קצר רק מחזקת את המעמד החדש שלו - וממחישה איך מי שהתחיל כמי שנדחף לפריימים מאחור, מוצא את עצמו בסוף בקדמת הבמה ואפילו מגיע ל"ארץ נהדרת".
