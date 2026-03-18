הותר לפרסום: 3 מטוסים פרטיים נפגעו בנתב"ג

הצנזורה מתירה לפרסם כי במהלך הימים האחרונים נפגעו שלושה מטוסים פרטיים משברי יירוט או פצצונות מטילים איראניים

מבצע שאגת הארי היום ה-19. הצנזורה מתירה כעת לפרסם כי 3 מטוסים פרטיים נפגעו בשדה התעופה בן גוריון בימים האחרונים.

בשלב זה לא בדוק האם הפגיעה היא מטילים איראנים ישירים (גם כאלה מתפצלים) או מרסיסים ושברים של יירוטים.

נמל התעופה בן גוריון הוא היעד המרכזי של האיראנים מה שגורם לאזעקות בישובי עוטף נתב"ג - גוש דן רבתי ובעיקר שהם.

יש לציין כי מרבית חברות התעופה הגדולות הוציאו את המטוסים שלהם מישראל כדי להימנע מפגיעה בעקבות הירי המאסיבי גם מאיראן וגם מלבנון. גם במדינות אחרות שדות התעופה מושבתים, בעיקר במדינות המפרציות אותן מתקיפה איראן.

