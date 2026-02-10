מכת דם: מפגינים בחיפה ותל אביב השחיתו מזרקות

בתל אביב ובחיפה: מפגינים השחיתו הבוקר (שלישי) מזרקות, ושפכו צבע אדום לתוכן. בחיפה נעצרו ארבעה מפגינים, בתל אביב נעצרה מפגינה בשנות ה-60 לחייה.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת חיפה עיכבו 4 מוחים, שעל פי החשד, במהלך מחאה שהתקיימה בגן הזיכרון מול עיריית חיפה, שפכו צבע אדום לתוך המזרקה וגרמו לה נזק".

"שוטרי מחוז ת"א עצרו לפני זמן קצר, בסיוע יחידת התצפיתנים של מחוז ת"א, מפגינה בשנות ה-60 לחייה, תושבת תל אביב, שעל פי החשד במהלך מחאה שהתקיימה הבוקר ברחוב אלנבי בתל אביב שפכה צבע אדום לתוך המזרקה וגרמה לה לנזק. החשודה הועברה לחקירה בתחנת המשטרה".

המזרקה בחיפה | צילום: דוברות המשטרה צילום: דוברות המשטרה

משטרת ישראל רואה בזכות המחאה אבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג, פגיעה בחופש התנועה או כל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור.