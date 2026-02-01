במסגרת תוכנית האימונים השנתית של צה"ל לשנת 2026, יתקיים הלילה תרגיל צבאי נרחב בחיפה והסביבה, כאשר כוחות הביטחון מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני חריג

דובר צה"ל מודיע כי הלילה יתקיים תרגיל צבאי של פיקוד העורף במרחב חיפה. התרגיל, שצפוי להימשך לאורך שעות הלילה, יכלול תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב צבאיים ברחבי העיר ובסביבתה.

בצה"ל מבקשים להבהיר כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים השנתי לשנת 2026, ומטרתו היא שמירה על כשרות הכוחות ומוכנותם לכל תרחיש.

מהמועצה והרשויות המקומיות נמסר לתושבים כי אין סיבה לבהלה ואין חשש לאירוע ביטחוני. עם זאת, הודגש כי במקרה של אירוע אמת, תופעל מערכת התרעה רשמית והתושבים יעודכנו בזמן אמת על ידי כוחות הביטחון באמצעי התקשורת המקובלים וביישומון פיקוד העורף.