אחרי 4 שנים: עדכון על פרשת היעדרותו של מוישי קליינרמן

מפקד מחוז ש"י נפגש עם בני משפחת קליינרמן ועדכן אותם על ההתפתחויות בחקירה ועל השימוש בכלים טכנולוגיים חדשים

התקווה לשובו של מוישי קליינרמן עדיין חיה: כמעט ארבע שנים חלפו מאז נראה לאחרונה הנער מוישי קליינרמן בביקורו בהר מירון, ואמש (שני) התקיים מפגש טעון ומרגש בין מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, לבין אמו ובני משפחתו של הנעדר. במהלך הפגישה עודכנו בני המשפחה בפעולות חקירה חדשות ובשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון לפענח את התעלומה.

חקירת היעדרותו של קליינרמן, שהחלה בתחנת מודיעין עילית ועברה ליחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז ש"י, נחשבת לאחד מתיקי הנעדרים המורכבים ביותר בישראל. ניצב פינצ'י הבהיר למשפחה כי המשטרה לא הניחה את התיק בצד: "איתורו של הנעדר הינו אתגר מחוזי ונמשיך במאמצים הרבים. אנו מפעילים שיטות מיוחדות ומשלבים כלים טכנולוגיים חדשניים בשיתוף חברות אזרחיות".

האם גיטי: "זוכרים את מוישי 24/7"

עבור משפחת קליינרמן, כל עדכון כזה מהווה שביב של אור בתוך שנים של חוסר ודאות. אמו של מוישי, גיטי קליינרמן, הביעה את הערכתה על המאמצים הנמשכים: "אני לא מאבדת תקווה למרות שעברו כמעט ארבע שנים. המפגש המרגש נותן לנו תחושה שמשטרת מחוז ש"י נותנת חשיבות רבה לתיק, ואנחנו רואים שיש כל הזמן התפתחויות חדשות".

לדברי האם, העובדה שמפקד המחוז בוחר לעדכן אותם באופן אישי מחזקת את רוחם: "התיק עדיין על השולחן ואנחנו זוכרים את מוישי 24/7. אנחנו מודים למשטרה ומקווים לבשורות טובות".

במשטרה מדגישים כי החקירה עודנה נמשכת וכי נעשה שימוש בכל המשאבים העומדים לרשות המחוז, כולל אמצעים סמויים וגלויים, כדי להביא לקצה חוט שישפוך אור על גורלו של הנער שנעדר מאז מרץ 2022.