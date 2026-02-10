אהוד ברק מסתבך: "הם היו המומים, זה שערורייתי!"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm, תקף את ראש הממשלה נתניהו ואף התייחס להקלטות לכאורה של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק.

"דיברתי על סביבתו של ראש הממשלה. הדבר המאוד מוזר ומסוכן שהוא פרסם, הוא לא כתב לבד. צריך לדעת מי כתב דוחות הפרוטוקלים הביטחוניים, שיקר וסילף אותם. בסוף מישהו לקח את החומרים המודיעניים האלה והפך אותם לגרסה שקרית", האשים לפיד.

עוד אמר לפיד: "לקחת דיונים ביטחוניים, לגזור מהם מה שנוח לך, להעלים דעות של הדרג הביטחוני, להגיד שאתה אורח בכל מה שקשור נושא הביטחוני זה דבר שאסור לעשותו".

בנוסף, הוא גינה בחריפות את דבריו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק שנחשפו לכאורה בהתכתבויותיו עם ג'פרי אפשטיין. "זה שערורייתי. הדבר הזה שמחזירים את השיח הזה בכלל, לא משנה לי אם עושים את זה על הדוכן או בדיון פנימי, כל מטרת הציונות היא לייצר פה איחוד".

התנועה המרכזית בחברה הישראלית, זה אנשים שעושים קידוש בליל שבת ולא מבדילים בין צבעים. זה שערורייתי. מאיר כהן עלה פעם לדוכן הכנסת ואמר לדוד אמסלם: תבדוק שבצמרת יש עתיד יש יותר מזרחיים מאשר בליכוד, והם היו המומים. לא משנה אם עושים את זה קרעי ואמסלם או אהוד ברק בציטוט. זה קשקוש גמור", הוסיף לפיד.