השירות המטאורולוגי: זו הסיבה למה שתרגישו היום

בשירות המטאורולוגי מסכמים את חצי השבוע החולף, ומעניקים הצצה למה שיקרה עד סוף השבוע הקרוב. וגם: זו הסיבה למה שאתם מרגישים עכשיו

מזג האוויר האביבי וההפכפך של הימים האחרונים סיפק הבוקר (שלישי) תמונות יוצאות דופן: ערפילים כבדים שוררים במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. לפי נתוני השירות המטאורולוגי, בשעות הבוקר המוקדמות נרשמה במקומות רבים ראות לקויה של מאות מטרים בודדים בלבד, מה שהופך את הנסיעה בכבישים למסוכנת ומחייב את הנהגים לזהירות מיוחדת.

הסיבה לתופעה היא השילוב בין מזג האוויר החם מהרגיל לעונה לבין אוויר ימי קריר ולח שחדר לאזורנו סמוך לקרקע במהלך היממה האחרונה. מעבר למישור החוף והנגב, גם תושבי הכרמל ומורדות הרי הצפון והמרכז דיווחו הבוקר על ערפילים כבדים המכסים את האזור.

לפני המהפך: יום חם מהרגיל

הערפל צפוי להתפזר בהדרגה במהלך שעות הבוקר, לקראת יום נוסף שיתאפיין בטמפרטורות גבוהות מהממוצע העונתי. למרות התחושה האביבית והשמש שתצא לאחר התפזרות הערפילים, המערכת החורפית הבאה כבר נמצאת מעבר לפינה.

הלילה יחל השינוי, וביום רביעי צפוי פרק גשם קצר שיתמקד בעיקר בצפון הארץ. עם זאת, חובבי החורף יתאכזבו לשמוע כי מדובר במערכת חולפת: כבר ביום חמישי הגשם יהיה מאחורינו, והטמפרטורות צפויות לעלות שוב.

במשטרה ובשירות המטאורולוגי שבים ומדגישים בפני הציבור כי הראות המוגבלת בדרכים הבוקר מהווה סכנה ממשית, וממליצים להדליק אורות ערפל ולשמור על מרחק גדול מהרגיל בין כלי הרכב.