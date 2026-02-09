מהפך קצר; גשם, רעמים ואובך: תחזית מזג אוויר

למרות מזג האוויר האביבי באמצע החורף, בלילה ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ מלווים בסופות רעמים. בימים הקרובים, ייתכנו גם גשמים במרכז

מזג אוויר בימים האחרונים ימשיך להיות חם מהרגיל, אך בחלק מהימים יירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ , אך הן עדיין גבוהות ‏מהממוצע לעונה. בלילה יתכן גשם מקומי בצפון הארץ.





יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, וקריר יותר. ירד גשם מקומי בצפון הארץ, ומשעות הצהריים ייתכן ‏גשם מקומי קל גם במרכזה. ינשבו רוחות ערות.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר יתכן גשם מקומי קל בצפון ‏הארץ‏.

יום שישי: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה וייעשה חם מהרגיל ‏לעונה. ינשבו רוחות ערות ובנגב יתכנו סופות חול. אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח, וירד גשם ‏מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, יתכנו סופות רעמים בודדות.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות.