מבזקים
סרוגים

מהפך קצר; גשם, רעמים ואובך: תחזית מזג אוויר

למרות מזג האוויר האביבי באמצע החורף, בלילה ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ מלווים בסופות רעמים. בימים הקרובים, ייתכנו גם גשמים במרכז

כ"ב שבט התשפ"ו
מהפך קצר; גשם, רעמים ואובך: תחזית מזג אוויר
מעונן צילום: שאטרסטוק

מזג אוויר בימים האחרונים ימשיך להיות חם מהרגיל, אך בחלק מהימים יירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ , אך הן עדיין גבוהות ‏מהממוצע לעונה. בלילה יתכן גשם מקומי בצפון הארץ.


יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, וקריר יותר. ירד גשם מקומי בצפון הארץ, ומשעות הצהריים ייתכן ‏גשם מקומי קל גם במרכזה. ינשבו רוחות ערות.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר יתכן גשם מקומי קל בצפון ‏הארץ‏.

יום שישי: תחול עליה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה וייעשה חם מהרגיל ‏לעונה. ינשבו רוחות ערות ובנגב יתכנו סופות חול. אחה"צ יחדור אוויר קריר ולח, וירד גשם ‏מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, יתכנו סופות רעמים בודדות.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, תחול עליה קלה בטמפרטורות.

מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף השירות המטאורולוגי רעמים אובך