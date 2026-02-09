"אדאג שאהוד ברק לא ייקבר בחלקת גדולי האומה"

שרת התחבורה, מירי רגב, תקפה בחריפות את ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, בעקבות התבטאויותיו האחרונות והודיעה כי תפעל למנוע את קבורתו הממלכתית

סערה פוליטית חדשה בעקבות התבטאויותיו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. שרת התחבורה מירי רגב הגיבה לדברים בראיון ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', והשתלחה בברק ובמחנה השמאל אותו הוא מייצג לטענתה.

"קיבלנו הצצה לעולם המעוות והמחליא של אהוד ברק", אמרה השרה רגב. בשיאה של המתקפה, הצהירה רגב על כוונתה לקדם חקיקה שתפגע במעמדו הממלכתי של ברק לאחר מותו: "בושה וחרפה שמזמינים את האיש המחליא הזה. אני חושבת שצריך למנוע ממנו להיקבר בחלקת גדולי האומה ואגיש הצעת חוק כזו".

"איפה כל ארגוני הנשים והצביעות של השמאל?"

השרה רגב הפנתה אצבע מאשימה גם כלפי נציגות האופוזיציה וארגוני הנשים, ותהתה מדוע קולן לא נשמע לנוכח דבריו של ברק. "איפה מירב מיכאלי, איפה מירב בן ארי, איפה נעמה לזימי? כל הצביעות הזאת של השמאל - הרי בסופו של דבר הוא מייצג את השמאל 'הנאור' והצבוע", טענה.

אהוד ברק - הסמל של השמאל המתוסכל

לדבריה, ברק הפך לסמל של תסכול פוליטי עמוק בקרב מתנגדי הממשלה. "הוא הסמל של השמאל המתוסכל והמעוות, וחבל מאוד שאנחנו לא שומעים אף אחד מאנשי השמאל יוצא נגד הדברים המזעזעים הללו", סיכמה רגב את דבריה.