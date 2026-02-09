רועדים מפחד? ההצהרה המפתיעה של הבכיר האיראני

ראש מערך הגרעין האיראני הציב תנאי לדילול האורניום, תוך שהוא תוקף את סוכנות האנרגיה האטומית על שתיקתה מול התקיפות ביוני

ראש מערך הגרעין של איראן, מוחמד אסלאמי, הצהיר היום (שני) כי הרפובליקה האסלאמית נכונה עקרונית לדלל את מאגרי האורניום המועשר ברמה גבוהה של 60%. עם זאת, אסלאמי הבהיר כי מדובר בצעד שמותנה באופן מלא וחד-משמעי בהסרה מוחלטת של הסנקציות הבינלאומיות המוטלות על המדינה.

בשיחה עם עיתונאים ציין הבכיר האיראני כי המשא ומתן מול ארצות הברית נמשך, ובו נידונות סוגיות טכניות וגרעיניות לצד הנושאים הפוליטיים המורכבים שעל הפרק. לפי דיווח של סוכנות הידיעות MNA, אסלאמי הדגיש כי איראן מצפה לתמורה ממשית עבור כל ויתור בתחום הגרעין.

ביקורת על הסוכנות הבינלאומית: "אינה יכולה להחריש"

לצד האיתותים על נכונות לפשרה, השמיע אסלאמי ביקורת חריפה כלפי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). לטענתו, לסוכנות נותרה "מחויבות שלא נפתרה" בעקבות התקיפה הצבאית שבוצעה נגד מתקנים גרעיניים שהיו תחת פיקוח ביוני 2025.

"במידה ואיראן פועלת תחת פיקוח הסוכנות ונמצאת בתוך מסגרת האמינות שלה, הסוכנות אינה יכולה להחריש לנוכח האירוע המדובר", אמר אסלאמי, כשהוא מתייחס לתקיפות המיוחסות לישראל ולארצות הברית. הוא הוסיף כי פקחי הסוכנות כבר ערכו ביקורים במתקנים שלא היוו יעד לתקיפה בחודש יוני, וכי ביקורים נוספים באתרים אחרים צפויים להתקיים בימים הקרובים תחת אישור המועצה העליונה לביטחון לאומי.

דרישה לזכויות גרעיניות למטרות שלום

לסיכום דבריו, הדגיש ראש מערך הגרעין כי תפקידה של הסוכנות הוא לתמוך בשימוש בטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום, ויש להבטיח את זכויותיה של איראן תחת התקנות הבינלאומיות. הצהרותיו של אסלאמי מגיעות בתקופה של מתיחות שיא, כאשר איראן מנסה לאזן בין המשך פיתוח היכולות הגרעיניות לבין הניסיון להביא להקלה בלחץ הכלכלי הכבד המופעל עליה.