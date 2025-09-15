שלושה חודשים לאחר "מלחמת 12 הימים" בין ישראל לאיראן, בה הושמדו חלקים נרחבים ממתקני הגרעין המרכזיים של איראן, במערכת הביטחון הישראלית קיים חשש כי איראן מסתירה למעלה מ-400 ק"ג של אורניום מועשר ברמה של 60%. כמות זו, על פי ההערכות, יכולה להספיק לייצור כחצי תריסר פצצות גרעין.
במהלך המלחמה, צה"ל השמיד בהצלחה אתרי גרעין מרכזיים בנתנז, פורדו ואיספהאן, לצד עשרות אתרים נוספים. עם זאת, כאמור, נותר פער משמעותי בנוגע לכמות האורניום שלא הושמדה.
למרות החשש, ההערכה במערכת הביטחון היא שגם אם איראן תנסה לשקם את תוכנית הגרעין שנפגעה, יידרשו לה לפחות שנתיים כדי להגיע ליכולת ייצור נשק גרעיני. על פי דיווח ב"ג'רוזלם פוסט", במוסד הישראלי מאמינים כי יש בידיהם מידע על מיקום האורניום המועשר. מידע זה עשוי לאפשר לישראל להתערב במידה ואיראן תנסה לעשות בו שימוש צבאי, עד שיחודש הפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
