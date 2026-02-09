טרגדיה בצרפת: אלוף העולם נהרג בהתרסקות בהרי האלפים

טרגדיה בצרפת: אלוף העולם בקפיצה חופשית פייר וולניק בן ה-37 נהרג בסוף השבוע האחרון בתאונה טראגית במהלך קפיצה ממסוק בהרי האלפים.

וולניק קפץ ממסוק מעל רכס המון בלאן, והמצנח שלו לא נפתח. על פי דיווחים ממשטרת חמוני ומאמצעי תקשורת צרפתיים, וולניק ביצע קפיצה עם חליפת ווינגסייט – טכניקה המאפשרת טיסה אופקית ממושכת בזמן נפילה חופשית.

נהרג בגלל תקלה במצנח

לאחר מספר שניות של שליטה אווירית, המערכת האוטומטית לפתיחת המצנח לא פעלה כמצופה. כוחות ההצלה שהגיעו למקום במהירות לא הצליחו להציל את חייו.

וולניק, חבר בנבחרת צרפת , היה דמות מובילה בעולם הקפיצה החופשית. הוא זכה בתארי אלוף עולם פעמיים רצופות והיה אמור להתחרות באליפות העולם הבאה ב-2026.

הספורטאי, שצילם סרטונים מרהיבים מהאוויר, נחשב למקצוען מנוסה שדגל בבטיחות, חברים בקהילה הבינלאומית הביעו זעזוע והוקרה לזכרו של וולניק, שתרם רבות להתפתחות הענף.