יאיר גולן: חזרה ללחימה בעזה היא צעד מיותר לחלוטין

בפתח ישיבת הסיעה נשאל היום (שני) יאיר גולן האם הוא תומך בחזרה ללחימה ברצועת עזה גם ללא הסכמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והאם הרשות הפלסטינית יכולה לשמש חלופה שלטונית לחמאס.



בתשובתו אמר גולן כי חזרה ללחימה בשלב זה היא צעד מיותר, והדגיש את הצורך בקידום פתרון מדיני לצד פעולה ביטחונית.

לדבריו, "לגבי חזרה ללחימה ברצועת עזה, אני חושב שזה דבר מיותר לחלוטין. אנחנו גמרנו לרסק את הזרוע הצבאית של חמאס. מי שרוצה לרדוף אחרי המחבל האחרון שנמצא ברצועת עזה, מעשה בלתי אחראי, שרק יפגע בביטחון ישראלי".





צילום: נחום פרי

גולן הוסיף כי הצעד הנדרש כעת הוא בניית חלופה שלטונית לחמאס ברצועה, וטען כי ממשלת ישראל אינה עוסקת בכך. "מה שצריך לעשות עכשיו זה לבנות חלופה שלטונית לחמאס ברצועת עזה. אני אומר על זה כבר למעלה משנה וחצי. לצערי, ממשלת ישראל לא עוסקת בזה", אמר.



עוד ציין כי האמריקאים הם אלה שמקדמים בפועל מהלכים בנושא, אף שלדבריו מדובר בסוגיה שאינה במוקד ענייניהם האסטרטגיים.

בהמשך מתח ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה בסוגיית הריבונות והניהול האזרחי ברצועה. "במקום שממשלת ישראל תוביל מהלך לבניית חלופה שלטונית לחמאס, שתעשה את זה בעזרת הרשות הפלסטינית או בעזרת טכנוקרטים פלסטינים, שתעשה את זה בעזרת הסוניות הנתונות, מבלי להכניס לתוך רצועת עזה ממש בכוח את טורקיה וקטאר, תומכות החמאס הידועות, ממשלת ישראל מעדיפה לשבת ולא לעשות כלום", אמר.

לדבריו, מצב זה הוביל לכך שהאמריקאים נאלצו להקים מפקדה לניהול המהלך מקריית גת, צעד שאותו הגדיר כפגיעה בריבונות הישראלית.

בסיום דבריו הדגיש כי ישראל צריכה לשלב בין עוצמה צבאית לאחריות מדינית. "ישראל, שאנחנו נוביל אותה, תחזור, תשלב עוצמה צבאית עם אחריות מדינית, ונדע לשלב בין השניים, כפי שמקובל בכל מי שעסק אי פעם במדינאות. השילוב בין השניים האלה הוא הכרחי", אמר.





כאמור, מוקדם יותר היום כאשר שאלנו את אביגדור ליברמן האם צריך לחזור להילחם בעזה גם ללא הסכמתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ליברמן אמר כי "לא יהיה מנוס. ישראל תצטרך להיכנס ולהילחם בעזה כי ההתעצמות של חמאס היום היא בקצב כזה - שזה לא משאיר לנו שום ברירה".