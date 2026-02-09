תמיכה מפתיעה בינון מגל: "סילפו את דבריו"

שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, התייחסה הבוקר (שני) לסערה סביב דבריו של איש התקשורת ינון מגל בנושא חוק הגיוס. בראיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', טענה השרה כי דבריו של מגל עוותו באופן מגמתי כדי לייצר התססה מיותרת.

"כפי שעשו לי לא פעם, לקחו חצי משפט של ינון מגל וניפחו אותו למשהו שהוא לא התכוון להגיד מעולם", אמרה השרה סטרוק. לדבריה, הניסיון לצייר את השיח סביב הגיוס כזלזול בערך השירות הצבאי הוא מוטעה מיסודו ונובע מרצון להעמיק את השסע בחברה הישראלית.

"אין צורך להוסיף רעל ושנאה"

סטרוק הדגישה כי הויכוח הציבורי הנוקב על חוק הגיוס אינו נוגע לחשיבות השירות עצמו, אלא לאופן שבו הדברים צריכים להתבצע. "השיח שלנו חייב להפסיק להיות כל כך רעיל. יש מחלוקת אך ורק על הדרך ולא על הערך", הבהירה.

השרה הוסיפה כי המחלוקת הקיימת קשה מספיק גם מבלי להוסיף לה פרשנויות מעוותות: "היא מחלוקת מספיק קשה ואין צורך להוסיף עליה רעל, שנאה, ואמירות שמעולם לא נאמרו". דבריה מגיעים על רקע מתיחות שיא בקואליציה ומחוצה לה סביב קידום חוק הגיוס החדש והביקורת הציבורית הנוקבת על פטור גורף לתלמידי ישיבות.

בסיום דבריה קראה סטרוק להרגעת הרוחות ולניהול שיח ענייני ומכבד, גם בתוך המחלוקות העמוקות ביותר המלוות את מדינת ישראל בתקופת המלחמה.