איש תקשורת נעצר בחשד לקשר עם גורמים איראנים

איש תקשורת עצמאי נעצר בידי שב״כ והימ״ר בירושלים בחשד למגע עם סוכן זר, לאחר שפנה מיוזמתו למשטרה בעקבות פניות חשודות שקיבל. בית משפט השלום האריך את מעצר

איש תקשורת עצמאי נעצר בידי שב״כ והיחידה המרכזית של מחוז ירושלים בחשד לקיום מגע עם גורמים איראניים, כך דווח היום (שני) לראשונה ב-ynet.



המשטרה ביקשה להותיר את החשוד במעצר בחשד למגע עם סוכן זר, אולם בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את הערר שהגיש סנגורו והורה על שחרורו בתנאים מגבילים, בניגוד להחלטת בית משפט השלום.

המעצר בוצע בתחילת השבוע שעבר, לאחר שהחשוד פנה מיוזמתו כמה ימים קודם לכן למחלקת הסייבר במשטרה והביע חשש מפניות שקיבל מגורמים בלתי מזוהים. הוא נחקר במשך שעות בשב״כ ובהמשך הועבר לחקירה במשרדי הימ״ר.

בחקירתו הכחיש החשוד את המיוחס לו וטען כי לא ידע שמדובר בגורמים איראניים. לדבריו, הפניות התקבלו במסגרת עבודתו העיתונאית וכי הוא מקבל פניות רבות מגורמים שונים, מבלי שביצע פעולה העלולה לפגוע בביטחון המדינה. עוד ציין כי פנה כאמור מיוזמתו למשטרה ונמסר לו שהנושא נמצא בטיפול.

לפי מקורביו, החשוד סבר כי הוא מסייע לציבור החרדי. באחת הפניות התבקש לצלם רחוב מסוים אך נמנע משליחת התמונות לאחר שהתעורר אצלו חשד. בפנייה נוספת, כך נטען, התבקש לספק תמונות ממחאות חרדים נגד הגיוס לצה״ל בתמורה לתשלום נמוך.

בית משפט השלום בירושלים האריך ב-29 בינואר את מעצרו בשמונה ימים, אולם יום לאחר מכן קיבל בית המשפט המחוזי את הערר שהגיש עורך דינו, נתי רום, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים.