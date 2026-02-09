ספינה שוקעת: הממשלה הבריטית שהכירה בפלסטינים על סף התפרקות

שמו של ראש ממשלת בריטניה, קייר סטארמר, נקשר לתיקי ג'פרי אפשטיין יחד עם גורמים בכירים בממשלתו, אך גם אם יתפטר, הדבר לא יביא בשורה לישראל

יושב ראש מפלגת הלייבור (העבודה) הבריטית, וראש הממשלה המכהן, קייר סטארמר, נמצא במצב הקשה ביותר שהיה בו מאז כינן את ממשלתו לראשונה. קריאות להתפטרותו מתגברות גם מבית וגם מחוץ, לאחר שמינוי שגריר שדאג לו אישית, קשר את שמו אל תיקי הפדופיליה של ג'פרי אפשטיין.

עם תחילת כהונת הממשלה החדשה, הפנה סטארמר, כך על פי דיווחים בבריטניה, את תשומת ליבו האישית אל שתי החלטות חוץ חשובות, היחס למלחמה בעזה, ומינוי שגריר חדש לארצות הברית.

את ההחלטה הראשונה אנחנו מכירים, סטארמר הגביל את שיתופי הפעולה הצבאיים עם ישראל, איים בפעולות רבות נגדה ולבסוף הצטרף למהלך צרפתי-סעודי להכרה במדינה פלסטינית. בחזית האמריקאית, מינה סטארמר את פיטר מנדלסון. שתי החלטות אלה הביאו להשלכות רבות על כהונתו של סטארמר, וכעת ההחלטה על מינוי מנדלסון עלולה להביא את התפרקות ממשלתו.

שמו של מנדלסון נקשר ישירות אל תיקי ג'פרי אפשטיין, והוא הוזכר בהם ישירות כמות לא מבוטלת של פעמים. כעת סטארמר, שידו בחשה באופן אישי במינוי של מנדלסון, עומד עם הגב לקיר.

אנשי צוותו וחברי לשכה בכירים בדאונינג 10 כבר הודיעו על התפטרות בעקבות הקריאות נגד סטארמר, וראש הממשלה יישא הערב נאום בנושא, למרות שבסביבתו מכחישים כל כוונה שלו להתפטר.

אך גם במידה אם סטארמר, שהפך לראש הממשלה המכהן העוין ביותר באופן אפקטיבי לישראל, הדבר לא אומר שנגמרו הצרות. התפטרותו של סטאמר לא קובעת בהכרח את פירוק ממשלתו, על פי החוק הבריטי, סטארמר יכול להיות מוחלף מתוך מפלגתו על ידי הצבעת רוב עם לפחות 20 אחוזים מהתמיכה של ניציגי הלייבור בפרלמנט, ולהפוך לראש ממשלה במקום סטארמר.

השם שעולה רבות מאחורי הקלעים, צריך להדאיג את ירושלים אפילו יותר מסטארמר, שבאנה מחמוד, מהגרת מוסלמית אנטי-ישראלית ואחד מסמני השמאל הקיצוני של המפלגה, המשמשת בתור שרת הפנים, הפכה לשם בולט במארג האפשרויות להחלפתו של סטארמר.

מחמוד התחילה את הקריירה הפוליטית שלה כאקטיביסטית, לאורך העשור האחרון היא מחאה כנגד בתי מסחר וחנויות שהציעו מוצרים ישראלים, האשימה את ישראל ב"ענישה קולקטיבית" בעזה, ובתור מהגרת להורים מוסלמים מפקיסטן, במידה ותהפוך לראש ממשלת בריטניה היא תהיה לראש הממשלה הבריטית המוסלמית הראשונה, ולמנהיגה המוסלמית הראשונה בהיסטוריה של מעצמה אירופאית.