השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (שני) כי החליט שלא לאשר את מינויה של הקצינה רותי האוסליך לתפקיד ראש מחלקת חקירות באח"מ, וכן שלא לקדמה בדרגה, זאת בשל שורה של כשלים חמורים בהתנהלותה שלדבריו אינם מאפשרים את קידומה לתפקיד בכיר ורגיש במערך החקירות.

על פי עמדת השר, הקצינה הוציאה תחת ידה מכתב רשמי וחתמה עליו תוך שימוש בתואר ובתפקיד שאליהם לא מונתה בפועל, בשעה ששאלת מינויה עדיין הייתה מצויה בבחינה על ידי הדרג הממונה בהתאם לחוק.



בן גביר כתב כי "הקצינה התחזתה לבעלת תפקיד שאליו לא מונתה, והציגה מצג שווא לגורמים חוץ-משטרתיים ובכך הפרה את הדין ופעלה בניגוד לפקודות המשטרה".

עוד הדגיש השר את חומרת המקרה וציין כי "לא ניתן להפריז בחומרת האירוע, בו אשת משטרה, כגורם שאחראי על אכיפת החוק, מחליטה להעניק לעצמה תפקיד במשטרה בניגוד לדין ובהתעלמות מסמכותו של הדרג הנבחר".

בנוסף נטען כי בדיונים בכנסת הציגה הקצינה מצגים שאינם משקפים את המציאות, הסתירה נתונים מהותיים ואף הביעה עמדות הסותרות את עמדת משטרת ישראל והמשרד לביטחון לאומי.



במסמך צוין כי רק בשלבים מאוחרים יותר התבררו פערים בין גורמי האכיפה, וכי בדיון אחר הצהירה הקצינה: "אין שום פערים בינינו לבין מחוז ירושלים אין פערים עם מחוז ירושלים ועם כלל מחוזות משטרת ישראל" אמירה שלדברי השר נאמרה בניגוד למצב העובדתי באותה עת.

בן גביר הוסיף כי מדובר, לשיטתו, בדפוס פעולה חמור הכולל התחזות לבעלת סמכות, הצגת מידע כוזב ופגיעה באמון, תוך הפרת הדין ופקודות המשטרה. עוד מתח ביקורת על הטענה שלפיה המעשים אינם מהווים עילה לעיכוב הקידום, וכתב: "פעילות בניגוד לחוק ופקודות המשטרה וביצוע שורה של עבירות משמעת אינן מגלות על-פניהן כל עילה לעיכוב קידומה של הקצינה לקרוא ולא להאמין".

בסיכום החלטתו קבע השר כי לנוכח מכלול הנתונים והכשלים אין באפשרותו לאשר את קידומה של האוסליך לתפקיד רגיש במערך החקירות, והבהיר: "בנסיבות המתוארות הגעתי לכדי החלטה שלא לקדם את הקצינה"

השר הדגיש כי מינויים במשטרת ישראל חייבים להתבצע ביושר, בשקיפות ובהתאם לחוק בלבד, ללא מצגי שווא וללא חריגה מסמכות.