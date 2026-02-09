לא היה דד ליין? זה מה שיש לחיזבאללה לומר על התפרקות מנשק

למרות הדד-ליינים, האיומים ומנופי הלחץ, מזכ"ל חיזבאללה לא מתרגש, וממשיך להתחייב לא להתפרק מנשק

מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, יורשו של נסראללה, קיים את נאומו התקופתי ממקום מחבואו איפה שהוא בבונקרים של הרי לבנון, ולמרות ההבטחות מכיוונים רבים, ביניהם נשיא ארצות הברית טראמפ, על דד-ליין להתפרקות מנשק, נראה שקאסם לא נלחץ מהדברים.

מחליפו הלא כריזמטי של מזכ"ל חיזבאללה המחוסל נסראללה, קיים היום נאום דרך הרשתות המזוהות עם חיזבאללה, בדבריו יצא קאסם פעם נוספת נגד הקריאות לארגון להתפרק מנשקו, זאת לאחר שבשבועות האחרונים מאז נאומו הקודם, שורה של גורמים התייחסו לנושא, ביניהם גם נשיא לבנון ג'וזף עאון, יו"ר הפרלמנט הלבנוני ואף הנשיא טראמפ, שקראו כולם לחזיבאללה להתפרק מנשק, טראמפ אף הודיע כי הציב דד-ליין ללבנון.

בנאומו האחרון, הסביר קאסם כך: "הבעיה המרכזית שעומדת בפני לבנון היא התוקפנות הישראלית-האמריקנית. אי אפשר למנוע אותה, אלא באמצעות הכוח הצבאי של ההתנגדות". קאסם ביטל מכל וכל את הרעיון של התפרקות צבאית, ואף קרא לתמיכה מוגברת של העם והמדינה בחיזבאללה: "אל הכוח הצבאי צריך להצטרף גם הכוח העממי הסולידרי והכוח הפוליטי".

לבסוף קאסם הסביר כי: "הפתרון הבסיסי בלבנון הוא התנגדות לתוקפנות ואחדות סביב אפשרות זו".

נראה כי גם עכשיו, למרות האיומים, למרות שברירתו של המשטר האיראני ולמרות עשרות מנופי לחץ שמופעלים על חיזבאללה ולבנון, בארגון הטרור הגדול בעולם לא מתרגשים.