כתב אישום: סחרו בסמים בתוך בית ספר ביו"ש

כתב אישום הוגש היום (שני) שני קטינים במודיעין עילית על שבע עסקות שונות של סחר בסמים לבגירים וקטינים בתוך מוסד חינוכי בעיר.

החקירה התחילה לפני מספר שבועות, בעקבות מספר אירועי אלימות, שוד והתפרצויות שהתרחשו בעיר החרדית. במהלך החקירה חשפו חוקרי תחנת מודיעין עילית חשד לעבירות סחר בסמים על ידי שני הקטינים. במסגרת החקירה נעצרו חמישה חשודים.

התכתבויות רבות שהתגלו חיזקו את החשדות נגדם בעבירות סחר ואספקת סמים לבגירים ולקטינים. היום כאמור הוגש נגדם כתב אישום על שבע עסקות שונות של סחר בסמים. החקירות על השוד והאלימות נמשכות.



שבע עסקאות סמים

במסגרת החקירה, כאמור התגלו התכתבויות רבות וכן נאספו עדויות רבות מקליינטים של השניים, לאחר שרכשו מהם במספר רב של הזדמנויות.

לאור הגילויים בחקירה ולאחר שגובשה תשתית ראייתית למעשיהם, הוגש הבוקר נגדם כתב האישום בבית המשפט, כתב אישום המייחס להם שבע עסקות שונות של סחר בסמים.

המשטרה מדגישה כי חוקרי המשטרה ממשיכים את חקירת מעשי השוד וההתפרצויות לבתי העסק בעיר, וכתבי אישום נוספים צפויים עם סיום החקירה בנושא.