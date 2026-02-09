בהלה ביישוב היוקרתי: "היינו שעתיים בממ"ד"

לילה של אימה עבר על תושבי היישוב מיתר שבנגב. על פי הדיווח של שמעון איפרגן באתר 'מאקו', במשך שעתיים ארוכות נשמעו ביישוב צרורות ירי בלתי פוסקים שהגיעו מהיישוב חורה הסמוך. הרקע לאירוע הקשה הוא קטטה אלימה שפרצה בתוך היישוב הבדואי בין חמולות פשע, במהלכה ניהלו הצדדים קרב יריות בקרבת בתי התושבים במיתר, דבר שעורר בהלה רבה באזור.

התושבים המודאגים תיארו תחושות קשות של חוסר אונים ופחד. רבים מהם בחרו להסתגר בתוך הממ"דים יחד עם ילדיהם הקטנים מחשש לפגיעה מכדורים תועים. א', תושב היישוב, סיפר כי הירי היה אינטנסיבי ובלתי פוסק: "זה מצב בלתי הגיוני שבשנת 2026 המשטרה אינה שולטת במתרחש בנגב. מה היה קורה אם קליע היה פוגע בנפש?". תושבת אחרת, ל', הוסיפה בכאב: "התחושה הייתה כמו במלחמה או באירועי ה-7 באוקטובר. הרגשנו כמו ברווזים במטווח".

המשטרה פשטה על חורה; המעצרים בוצעו לפנות בוקר

בעקבות הדיווחים הרבים למוקד המשטרה, כוחות גדולים של משטרת ישראל פשטו על היישוב חורה במטרה להשיג שליטה ולבצע מעצרים. הפעילות הובילה לרגיעה מסוימת לאחר שנעצרו מספר מעורבים. אירוע זה אינו עומד בפני עצמו, אלא מצטרף לרצף של מקרי ירי דומים שזלגו בתקופה האחרונה גם ליישובים עומר וכרמית מהיישובים תל שבע וריכוזי פזורה נוספים.

בימים אלו עורכת המשטרה מבצע רחב היקף להשלטת משילות בנגב בשיתוף המשמר הלאומי, במהלכו נתפסו אמצעי לחימה וכספים. עם זאת, התושבים טוענים כי המחסור בכוח אדם משטרתי להגנה בזמן אמת מורגש היטב בשטח.

בן גביר לתושבים: "יש מבצע בבאר שבע, יש לי סבלנות"

בתגובה לסערה בקבוצות הוואטסאפ של היישוב, שיגר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודעה קולית לתושבים וביקש להרגיע. השר הסביר כי כוחות רבים הוזרמו לבאר שבע למבצע מקביל: "זה ברור שכשיש הרבה כוחות בבאר שבע יש פחות כוחות במקומות אחרים, אבל יש לי סבלנות. אנחנו עובדים באופן שיטתי, שלב שלב, כדי לפגוע בהם".

השר הוסיף ומתח ביקורת על ממשלות העבר: "צריך להודות על האמת - 40 שנה הפקירו אתכם ואף אחד לא טיפל. אני היום משנה ומתקן. הקמנו משמר לאומי וכיתות כוננות, אנחנו מגייסים יותר שוטרים. יהיו עליות ומורדות, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הנכון".