"גדודים גויסו לחינם": צה"ל חותך את ימי המילואים לשנת 2026

כ- 28 חודשים מאז פרוץ המלחמה, בצה״ל מצביעים על צורך בהיערכות לוגיסטית ותקציבית חדשה במערך המילואים, זאת בעקבות הנחיות הממשלה לגיוס של עד 40 אלף חיילי מילואים במהלך שנת 2026.



על פי נתונים שמציגים היום (שני) גורמים בצבא, עלות גיוס של 10,000 חיילי מילואים לשנה עומדת על כ-3.5 מיליארד שקלים, כאשר מאז תחילת המלחמה עלות גיוס מאות אלפי חיילי מילואים למשק נאמדת בכ-56 מיליארד שקלים.

גורם צבאי מסביר כי לצד המסגרת שנקבעה, קיימים פערים בין הצרכים המבצעיים לבין היקף הכוחות המאושר. לדבריו, "לא הכל עובר חלק בהנחיה לגיוס 40 אלף חיילי מילואים בשנה. היינו רוצים עוד עשרת אלפים, אבל זו המסגרת שקיבלנו".

במסגרת ההתאמות שבוצעו, הופחת מספר ימי המילואים השנתי מ-72 ימים ל-55 ימים, בצה"ל מדגישים כי הצמצום אינו בא על חשבון איכות ההכשרה או המוכנות המבצעית. בנוסף, נקבע כי מעבר ל-45 ימי שירות יידרש אישור מיוחד, גם עבור משרתים שביצעו בעבר היקף ימים גדול יותר וקיבלו תגמולים בהתאם.

אחד השינויים המרכזיים נוגע לרידוד המפקדות והכוחות המתייצבים בפועל. בצה"ל מציינים כי בעבר גויסו גדודים שלמים גם לאימונים ותרגילים, מצב שלדבריהם לא תמיד היה נדרש. "היו גדודים שהתגייסו במלואם דבר שלא היה צריך, ואת זה רידדנו. לאימון או תרגיל לא צריך את כל הכמות", נמסר.

עוד עולה כי צומצם מספר הימים המוקדשים לעיבוד ולהתארגנות מחדש בין תקופות השירות, זאת בעקבות קיצור משך שירות המילואים בפועל.



בצבא מסבירים כי אם בעבר משרתי מילואים ביצעו עשרות ימי שירות רצופים, כיום מרביתם משרתים במתכונת של שבוע שירות ולאחריו שבוע בבית, ולכן "לא דרושים להם ימי רענון ועיבוד כמו בעבר".

למרות שהנחיות השירות מגדירות מתכונת של עשרה ימי שירות וארבעה ימי חופשה, בצה"ל מציינים כי בפועל רבים משרתים במתכונת שבועית חלופית, מצב שמחייב התאמות נוספות במערך.



בתוך כך, גורמים בצבא מדגישים כי משרת שמבצע כ-21 ימי מילואים בפועל אינו נדרש עוד להטבות שניתנו בשיא המלחמה, כגון לינה בבתי מלון או ימי עיבוד ממושכים.

לצד השינויים, בצה"ל מזכירים כי היקף הפריסה המבצעית כיום רחב משמעותית לעומת העבר. "צה״ל היום פרוס פי שלושה כוחות בכל הגזרות, ולהם צריך לדאוג", נמסר, תוך הדגשה כי ההתאמות במערך המילואים נועדו לאפשר המשך מוכנות מבצעית לצד ניהול משאבים יעיל במציאות הביטחונית המתמשכת.