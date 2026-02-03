חיילי מילואים הצילו שקנאית פצועה שהסתבכה בגדר המערכת בגזרה המזרחית • בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים ומתנדבת "חי-בולנס" הועברה לטיפול שיקומי בספארי • "כולנו הרגשנו אחריות כלפי בעל החיים המרשים הזה"

באירוע מרגש שמשלב אחריות מבצעית ומחויבות עמוקה לטבע, הצליחו חיילי מילואים להציל שקנאית פצועה שהסתבכה בגדר המערכת בגזרה המזרחית של ישראל. המבצע, שבוצע בתיאום מהיר עם רשות הטבע והגנים ומתנדבת "חי-בולנס", הסתיים בהעברת הציפור המרשימה לטיפול שיקומי בבית החולים לחיות בר בספארי רמת גן.

התגלית הראשונה – והחיפוש הלילי

האירוע החל כבר בלילה, כאשר התקבלה התרעה על תזוזה חריגה בגדר המערכת סמוך לשטחי הרשות הפלסטינית. סיור שחלף במקום זיהה בעל כנף לא מזוהה על הגדר, אך כשהכוחות הגיעו לנקודה – הוא כבר לא היה שם. ההערכה הייתה שהצליח להשתחרר ולחזור לטבע.

הגילוי המכריע עם שחר

בשעות הבוקר המוקדמות, ממש עם הזריחה, נתקל אחד הסיורים שוב בשקנאית – הפעם זוהתה בבירור. החיילים הבחינו מיד כי היא פצועה ואינה מצליחה להמריא. בכל ניסיון התקרבות החלה הציפור לרוץ לעבר בריכת מים סמוכה, תוך שהיא מחמירה את פציעתה בניסיון לחצות את הגדר.

מבצע חילוץ משותף – בתיאום מהיר

בשל המורכבות הביטחונית והצורך בגישה מבצעית בליווי צבאי, פנו החיילים מיד לרשות הטבע והגנים. בתיאום מהיר נקבע מבצע חילוץ משותף: בעזרת ליווי צבאי ואישורים מיוחדים הגיעו הכוחות למקום. בשילוב כוחות, הנחיה מקצועית ולכידה זהירה – הצליחו ללכוד את השקנאית ללא פגיעה נוספת וללא גרימת טראומה מיותרת.

העברה לטיפול מקצועי

מיד לאחר הלכידה הועברה השקנאית להמשך טיפול בבית החולים לחיות בר של רשות הטבע והגנים בספארי רמת גן. שם היא נמצאת כעת תחת מעקב והתאוששות של וטרינרים מקצועיים.

"תחושת סיפוק גדולה" – דברי החיילים

בין החיילים שהשתתפו במבצע: גלעד, אסף, גיא, אור, נתנאל, תורג'י ושער. גלעד סיפר: "הסיפור הזה לא עזב אותנו כל הלילה. כולנו הרגשנו אחריות כלפי בעל החיים המרשים הזה. כשהצלחנו ללכוד אותו בצורה בטוחה – הייתה תחושת סיפוק גדולה. חשוב לנו כחיילים וכאנשים לשמור על חיות הבר בישראל".

"דוגמה נוספת לשיתוף פעולה" – דברי המתנדבת

צוקית רביב, מתנדבת "חי-בולנס" ברשות הטבע והגנים, שיתפה: "אתמול התקבלה קריאה על שקנאית במעבר ג'למה, אך כל החיילים היו בפעילות אחרת ולא ניתן היה להגיע אליה. חיפשנו בעזרת רחפן במשך כשעתיים – ללא הצלחה".

אבל הסיפור לא נגמר פה. "הבוקר קיבלתי טלפון שהשקנאית הופיעה ממש על גדר המערכת. בעזרת ליווי של חיילי מילואים מסורים, הגעתי למקום והצלחנו ללכוד אותה. זוהי דוגמה נוספת לשיתוף פעולה בין כוחות הביטחון לאנשי שמירת הטבע, ולמחויבות עמוקה של החיילים לשמירה על ערכי טבע גם במהלך פעילות מבצעית".

סיום

הסיפור המרגש הזה מזכיר לנו כי גם בתוך שגרת הביטחון היומיומית, יש מקום – וחובה – לשמור על חיות הבר ועל הטבע שסביבנו. שיתוף הפעולה בין חיילי צה"ל, רשות הטבע והגנים ומתנדבים מסור – הוא דוגמה יפה לערכים של אחריות, רגישות ומחויבות משותפת.