משמעותי: בכיר בוועדה נגד ההתנחלויות של הרש"פ נעצר

צעד משמעותי נגד הוועדה למאבק בהתנחלויות של הרש"פ: מוראד שתיווי בכיר בוועדה שהוביל מספר תקיפות נגד גבעות בשומרון נעצר במעצר מנהלי.

מוראד שתיווי הוא ראש חמולה מרכזית בכפר קדום. הוא הוביל לכאורה מתקפות רבות נגד שכונת "נופי גדעון" בקדומים ונגד גבעת "שירת ציון" הסמוכה.



בליל שבת פשטו כוחות צה"ל מגדוד נח"ל 50 על ביתו של שתיווי ועצרו אותו. היום חתם שר הביטחון על צו מעצר מנהלי נגדו. הוועדה של הרש"פ נגד ההתנחלויות הובילה שורה של אירועי טרור נגד יישובים יהודיים ביהודה ושומרון – תחת מסווה של מסיק.

הוועדה מתאמת מול צה"ל מסיק מאורגן וצרכים אזרחיים שונים של האוכלוסייה הפלסטינית. בפועל, תיאומים אלו מנוצלים לחדירה לשטחי יישובים ולחיכוך אלים עם תושבים וכוחות הביטחון.

לדוגמא במהלך מסיק סמוך ליישוב רבבה ניסו פעילי הוועדה לחטוף נשק מרבש"צ היישוב. באירוע דומה, סמוך ליישוב כרמל בדרום הר חברון, חדרו פעילים לשטח היישוב ותקפו רועה צאן.



