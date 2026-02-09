שקמה ברסלר מגיבה לתחקיר חדשות 12

סערה במערכת החינוך בעקבות תחקיר "חדשות 12" שפורסם אמש, המצביע על ליקויים חמורים ומשבר עמוק בכוח האדם בבתי הספר. על פי הדיווח, כ-12 אלף איש הועסקו באישור חריג ממשרד החינוך כמורים, למרות שהם כלל לא הוכשרו לתפקיד ולא מחזיקים בתעודת הוראה.

פרופסור שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, הגיבה לנתונים הקשים במילים חריפות ותקפה ישירות את השר העומד בראש המערכת. "קיש-לון משמיד את העתיד של מדינת ישראל", כתבה ברסלר, כשהיא מתייחסת לשילוב שבין שם השר למילה כישלון. מבחינתה של ברסלר, המחדל שנחשף הוא חלק ממגמה רחבה יותר של פגיעה במוסדות המדינה.

נטישה המונית והאשמות בטיוח נתונים

התחקיר העלה נתונים מדאיגים לא רק לגבי איכות המורים, אלא גם לגבי יכולת המערכת לשמר אותם. נמצא כי 12% מהמורים שנקלטו במערכת בשנת 2022 בחרו לעזוב אותה תוך שנה אחת בלבד.

מעבר למשבר כוח האדם, בתחקיר הועלו טענות קשות כלפי השר יואב קיש מצד בכירים בתוך משרדו. בכיר במשרד החינוך צוטט כשהוא מאשים את השר בטיוח מכוון של המציאות בשטח: "הוא עושה הכל כדי לא למסור את המספרים האמיתיים"