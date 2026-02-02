פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, הגיבה היום (שני) לטענות נגד התנהלותו של גל הירש מול משפחות החטופים, וקושרת בין הלחצים המופעלים על המשפחות לבין המדיניות הכוללת של שלטון נתניהו לאורך השנים.
"מישהו מופתע שגל הירש (על פי עדויות המשפחות) סחט משפחות חטופים שלא לדבר כנגד ראש ממשלת 'חמאס הוא נכס'?", כתבה פרופ' ברסלר בתגובה שהפיצה. בדבריה היא מתייחסת לטענות כי הירש השתמש במעמדו כדי למנוע מהמשפחות להשמיע ביקורת פוליטית על הדרג המדיני.
"שיטה של שנים נגד שומרי הסף"
לדברי ברסלר, אין מדובר באירוע נקודתי אלא בשיטת עבודה מובנית של הממשלה הנוכחית. "כלל שומרי הסף, עובדי הציבור והעם נסחטים על ידי ממשלת הטבח והשופרות שלה בדיוק לאותה מטרה כבר שנים", הוסיפה, כשהיא מכוונת למערך ההסברה והתקשורת המקיף את ראש הממשלה.
המתקפה של ברסלר מגיעה לאחר סדרת ראיונות של הירש בהם דחה את הטענות על טרפוד עסקאות חטופים וכינה אותן "עלילה". דבריו של הירש, יחד עם הביקורת שהטיח במפגינים בטענה ששירתו את תעמולת חמאס, ממשיכים לעורר תגובות נגד חריפות מצד ארגוני המחאה וגורמים באופוזיציה.
דן
עוז בן נון כותב: איך תזהו את הדוברים של הימין הקואליציוני? * הם יקחו קרדיט על כל הצלחה * הם יזרקו אחריות על כל כישלון. * הם ידבררו השתמטות ממוסדת. * הם יפסידו...
עוז בן נון כותב: איך תזהו את הדוברים של הימין הקואליציוני? * הם יקחו קרדיט על כל הצלחה * הם יזרקו אחריות על כל כישלון. * הם ידבררו השתמטות ממוסדת. * הם יפסידו בחלק מהמאבקים שלהם - ואז יתקרבנו מיד. * בגלל שהם קורבנות מסכנים וחסרי ישע, הם יתמכו בביריונות (של משתמטים, אבל לא רק). * אי אפשר להאשים אותם על התמיכה הזו, בגלל שהם הקורבנות, לכן האחריות היא על הצד השני. (אבל ההצלחה תמיד נזקפת לזכותם)המשך 09:19 02.02.2026
אני לא מאמין שאתה עד כדי כך אידיוט
נשמע בדיוק כמו השמאל09:47 02.02.2026
אפי
על מה משלמים לגל הירש משכורת מנופחת עד אפריל? ועוד 45,000 ש"ח הוצאות?! החטופים - שבזכותם קיבל את התפקיד - חזרו. מה הוא עושה בבוקר ולמה זה על חשבוננו?! ואיך...
על מה משלמים לגל הירש משכורת מנופחת עד אפריל? ועוד 45,000 ש"ח הוצאות?! החטופים - שבזכותם קיבל את התפקיד - חזרו. מה הוא עושה בבוקר ולמה זה על חשבוננו?! ואיך הוא בכלל מעז לצאת נגד חטופים שהוא בתור מתאם לא טרח לבדוק לשלומם בכלל??? כל הממשלה הזו מושחתת ורקובה מהיסוד!המשך 09:15 02.02.2026
כדי שיהיה לך על מה להלין אידיוט, תבדוק קודם עד מתי חוזה העסקה שלו לפני שאתה משחרר את חצובות לשונך המזוהמת
כדי שיהיה לך על מה להלין אידיוט, תבדוק קודם עד מתי חוזה העסקה שלו לפני שאתה משחרר את חצובות לשונך המזוהמת09:47 02.02.2026
ברק=אפשטיין
אנחנו אף פעם לא מופתעים מהבוגדת09:14 02.02.2026
א
ברסלר - גיס חמישי רקובה! השמאל כולו דרש כניעה מוחלטת לכל דרישות חמאס ולהפסקת המלחמה, לתבוסת ישראל במלחמה בחמאס ולהעצמת האיום הקיומי לא רק מחמאס, אלא מהציר השיעי כולו,...
ברסלר - גיס חמישי רקובה! השמאל כולו דרש כניעה מוחלטת לכל דרישות חמאס ולהפסקת המלחמה, לתבוסת ישראל במלחמה בחמאס ולהעצמת האיום הקיומי לא רק מחמאס, אלא מהציר השיעי כולו, הרבה יותר מאשר ב 7 באוקטובר!!המשך 09:35 02.02.2026
א
ברסלר-גיס חמישי רקובה! חמאס עצמו מאשר את דברי הירש!! המסמך שפורסם בבילד והוסתר מנתניהו בזדון - הוא מסמך של חמאס עצמו שלפי חמאס פועל עם הפגנות קפלן להפסקת המלחמה...
ברסלר-גיס חמישי רקובה! חמאס עצמו מאשר את דברי הירש!! המסמך שפורסם בבילד והוסתר מנתניהו בזדון - הוא מסמך של חמאס עצמו שלפי חמאס פועל עם הפגנות קפלן להפסקת המלחמה ולכניעה מוחלטת לכל דרישותיו!!המשך 09:33 02.02.2026
קרן אור
סרוגים - תפסיקו לתרום לה במה להסתה שהיא מחרחרת.09:29 02.02.2026
א
א
קרן אור
סרוגים - תפסיקו לתרום לה במה להסתה שהיא מחרחרת.09:29 02.02.2026
דן
אני לא מאמין שאתה עד כדי כך אידיוט
נשמע בדיוק כמו השמאל09:47 02.02.2026
