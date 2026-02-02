פרופסור שקמה ברסלר תוקפת בחריפות את מתאם השבויים והנעדרים, גל הירש. טוענת כי פעל לסחיטת משפחות החטופים ומאשימה את הממשלה בניסיונות השתקה של הציבור

פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות המחאה נגד הממשלה, הגיבה היום (שני) לטענות נגד התנהלותו של גל הירש מול משפחות החטופים, וקושרת בין הלחצים המופעלים על המשפחות לבין המדיניות הכוללת של שלטון נתניהו לאורך השנים.

"מישהו מופתע שגל הירש (על פי עדויות המשפחות) סחט משפחות חטופים שלא לדבר כנגד ראש ממשלת 'חמאס הוא נכס'?", כתבה פרופ' ברסלר בתגובה שהפיצה. בדבריה היא מתייחסת לטענות כי הירש השתמש במעמדו כדי למנוע מהמשפחות להשמיע ביקורת פוליטית על הדרג המדיני.

"שיטה של שנים נגד שומרי הסף"

לדברי ברסלר, אין מדובר באירוע נקודתי אלא בשיטת עבודה מובנית של הממשלה הנוכחית. "כלל שומרי הסף, עובדי הציבור והעם נסחטים על ידי ממשלת הטבח והשופרות שלה בדיוק לאותה מטרה כבר שנים", הוסיפה, כשהיא מכוונת למערך ההסברה והתקשורת המקיף את ראש הממשלה.

המתקפה של ברסלר מגיעה לאחר סדרת ראיונות של הירש בהם דחה את הטענות על טרפוד עסקאות חטופים וכינה אותן "עלילה". דבריו של הירש, יחד עם הביקורת שהטיח במפגינים בטענה ששירתו את תעמולת חמאס, ממשיכים לעורר תגובות נגד חריפות מצד ארגוני המחאה וגורמים באופוזיציה.