המלצת הפרקליטות: להשעות את צחי ברוורמן לחצי שנה

התפתחות בפרשת הפגישה הלילית בחניון: ראש הסגל של בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני השעיה בנציבות שירות המדינה, והפרקליטות המליצה להשעותו מתפקידו למשך חצי שנה. כך דווח הערב (שני) בחדשות 13.



המהלך מגיע כחודש וחצי לאחר פתיחת החקירה הרשמית נגדו, וברוורמן נדרש להגיש את תגובתו בכתב עד יום ראשון הקרוב.

היועצת המשפטית לממשלה תומכת בעמדת הפרקליטות בסוגיית ההשעיה, וגורמים המעורים בפרטים מציינים כי בעקבות ההתפתחויות פחתו משמעותית סיכוייו של ברוורמן להתמנות לשגריר ישראל בבריטניה.

התנועה לאיכות השלטון מסרה כי היא מברכת על פניית נציבות שירות המדינה להשעות את ברוורמן למספר חודשים בעקבות החקירה. לדבריה, כבר בדצמבר 2025 פנתה לגורמי האכיפה בדרישה לפתוח בחקירה פלילית בחשד לשיבוש מהלכי משפט, על בסיס תחקיר עיתונאי שחשף פגישה לילית שקיים ברוורמן עם אלי פלדשטיין בחניון הקריה, שבמהלכה הוצע לכאורה “לכבות” את החקירה. בתנועה הדגישו כי אין לאפשר למי שנחקר בחשדות מסוג זה להמשיך בתפקיד ציבורי או לייצג את ישראל בחו״ל, וכי החלטת הנציבות מהווה צעד לשמירה על שלטון החוק ואמון הציבור.

בחודש שעבר התיר בית המשפט לפרסם כי במסגרת חקירת הפגישה הלילית נבדק גם החשד כי ברוורמן עשה שימוש בחומרים שהגיעו לידיו במסגרת תפקידו, לאחר שקיבל מידע על חקירת הדלפת מסמכים לעיתון הגרמני "בילד" באוקטובר 2024.