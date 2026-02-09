שופטי ההרכב קבעו כי האמירה שיוחסה למנדלבליט נאמרה בזמן אמת, לאחר שהפרקליטות הכחישה זאת בפני בית המשפט

לאחר שהפרקליטות הכחישה בפני בית המשפט כי היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, אמר כי “על סיגרים ושמפניות מלפני עשור אני לא פותח בבדיקה נגד ראש ממשלה”, קבעו היום (שני) שופטי ההרכב במשפט נתניהו כי הדברים אכן נאמרו בזמן אמת.

בחודש אוקטובר האחרון פורסם כי בשנת 2016 התבטא מנדלבליט ביחס לעדויות שנמסרו במסגרת התיק נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי אינו רואה מקום לפתוח בבדיקה בשל טענות הנוגעות לסיגרים ושמפניות מתקופה מוקדמת. הדברים נאמרו, לפי הפרסום, בפני פרקליט המדינה וראש אגף החקירות במשטרה.

בספטמבר אותה שנה אישר מנדלבליט לגבות גרסאות מהדס קליין ומיונתן חסון, המקורבים לאיש העסקים ארנון מילצ׳ן, תחילה בנוגע לחשד שלפיו ג׳יימס פאקר התיר ליאיר נתניהו להשתמש בדירת פאר במלון. בפועל, חוקרי המשטרה גבו עדויות גם בנוגע למתנות שניתנו, ולא רק לסוגיית המלון.

מהפרקליטות נמסר בתגובה כי בכתב האישום שנחתם על ידי היועץ המשפטי לממשלה הקודם מואשם נתניהו, בין היתר, בקבלת טובות הנאה יקרות ערך בהיקף נכבד ובאופן שיטתי, לצד פעולות בניגוד עניינים המיוחסות לו. עוד נמסר כי הטענה שלפיה בדיקת המשטרה בנושא הסיגרים והשמפניות נפתחה ללא אישור היועץ המשפטי היא שגויה, וכי האישור ניתן כבר ביוני 2016 בראשית הליכי הבדיקה ולא צומצם לאחר מכן.



