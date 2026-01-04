לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אישרה לחקור באזהרה את כתב חדשות 13 אביעד גליקמן בחשד שדחף מקורבת לשרה נתניהו במהלך דיון משפטי, הפרקליטות סוגרת את התיק נגדו.
המשטרה הסבירה כי הסיבה לכך היא חוסר ראיות נגדו.
נזכיר כי גליקמן זומן בחודש יולי לחקירה, ומאוחר יותר היועמ"שית פנתה למשטרה וביקשה לבחון מחדש את המהלך. העיתונאי זומן לחקירה באזהרה בעקבות תלונה שהגישה עובדת מצוותה של אשת ראש הממשלה. בתיעוד המקרה המדובר מחודש מאי האחרון – נראה גליקמן מנסה לפלס את דרכו החוצה מאולם בית המשפט.
בהרב מיארה העבירה אז את המכתב למשטרה, וציינה כי יש לבחון את ההקשר שבו התרחש האירוע. עם זאת, במשטרה טענו כי תקיפה אינה יכולה להיחשב לחלק מתפקיד עיתונאי, ולכן לא נדרש אישור מהיועצת המשפטית כדי לקיים חקירה.
נזכיר כי גורמים בימין הפעילו לחץ כבד בעניין, טענו כי חובה לחקור את גליקמן ולא לתת ליועמ"שית לטאטא זאת מתחת לשטיח, כלשונם.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
הירש
להעיף את גלי לכלא למאסר עד המוות הטבעי14:39 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתן
תעודת עניות למשטרה ולפרקליטות. כולם ראו איך הוא דחף אותה באלימות, שלא להגיד הטרדה מינית והיא נזקקה לטיפול רפואי ולניתוח. ככה זה גם למי שמי גונב אפוד קרמי יוצא נקי14:49 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איתן
תעודת עניות למשטרה ולפרקליטות. כולם ראו איך הוא דחף אותה באלימות, שלא להגיד הטרדה מינית והיא נזקקה לטיפול רפואי ולניתוח. ככה זה גם למי שמי גונב אפוד קרמי יוצא נקי14:49 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הירש
להעיף את גלי לכלא למאסר עד המוות הטבעי14:39 04.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר