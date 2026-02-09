זקן רבני ש"ס: "לעצור בחור ישיבה זה כמו לאכול חזיר"

הרב משה מאיה, זקן רבני בקול חי על מעצר עריקים: "שוטר צבאי שאומרים לו ללכת לעצור בן ישיבה - הוא יאבד את כל העולם הבא שלו, בדיוק כמו שאם אומרים לו לחלל שבת או לאכול חזיר".

דבריו המלאים: "חז"ל אומרים 'כל מי שיש בידו למחות ולא מוחה - נתפס באותו עוון'. מרן פסק בשו"ע שכל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא ועוד דברים קשים, אם הולכים ועוצרים בן תורה בגלל תורתו - זה ביזוי תלמיד חכם לכל הדעות"

הרב משה מאיה: "לעצור בחור ישיבה זה כמו לחלל שבת"

"שוטר צבאי שאומרים לו ללכת לעצור בן ישיבה - הוא יאבד את כל העולם הבא שלו, אם מדובר ביהודי כשר, האם הוא ילך לעשות עבירה כזו חמורה? בדיוק כמו שאם אומרים לו לחלל שבת או לאכול חזיר הוא לא יעשה זאת, גם כאן, ההיגיון הפשוט אומר שצריך לסרב פקודה"

מועצת חכמי התורה של ש צילום: יעקב כהן

"בחורי הישיבות צריכים לא לפחד, אם אדם זוכה ויבואו לעצור אותו - שירקוד בפני כל הסוהרים והאסירים, ויגיד להם 'אשריי שזכיתי לניסיון הזה, אני מקדש שם שמים'"

"חברי הכנסת שלנו - מה שהם היו יכולים לעשות הם עשו. הכל בהנחייה של חברי מועצת החכמים, כולם ראשי ישיבות בראשות הרב בצלאל, שדנים בכל פרט ומכוונים אותם. כך גם בדגל התורה ואגודת ישראל, כולם צדיקים וחסידים. אף חבר כנסת לא זז מדברי רבו"