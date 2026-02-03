רשויות האכיפה בצרפת פושטות על משרדי חברת X (לשעבר טוויטר) בצרפת, לאחר שמערכת הבינה המלאכותית של הרשת "עברה" על חוקי האיחוד האירופאי

תפנית מפתיעה לחקירה שנפתחה בצרפת כנגד רשת X, בבעלותו של האיש העשיר בעולם, אילון מאסק. המשטרה וגופי אכיפה צרפתיים פשטו מוקדם יותר על משרדי החברה בצרפת כחלק מחקירה פלילית אל תוך פעולות מנוע ה-AI של הרשת, GROK.

החקירה, על פי גורמים בצרפת, נפתחה בחשאי לפני מספר שבועות, וכעת יוצא לפומבי. על פי הגורמים האירופאיים, החקירה עוסקת בפעילותו הנרחבת של מנוע ה-AI של הרשת החברתית X וחברת X-AI המפתחת אותו.

על פי הרשויות באירופה, סוכן ה-AI המוכר תחת השם Grok עבר במהלך החודשים האחרונים על שורה של חוקים ברחבי מדינות האיחוד. בין העבירות המיוחסות למנוע הבינה המלאכותית הן הפצת דברי שנאה והסתה, חדירה לפרטיות, ושימוש בטכנולוגיות דיפ-פייק וזיוף תמונות כנגד אזרחים.

במהלך החודשים האחרונים, בשורה של מקרים, סוכן הבינה המלאכותית, GROK, "איבד את זה". במה שהפך להיות תופעה שבשגרה ברשת X.

מערכת ה-AI מייצרת אינטראקציה רבה עם המשתמשים ברשת, אשר שואלים את GROK שאלות ומשתפים אותו בדיונים, בשורה של מקרים המערכת הביעה אמירות קיצוניות, כולל אמירות אנטישמיות, גזעניות כנגד שחורים והודים, ואף הסכימה לזייף תמונות עירום של משתמשים ומשתמשות.

כעת, במה שיכול להפוך לתקדים עולמי, צרפת פותחת חקירה פומבית ומלאה אל תוך פעילותה של מערכת בינה מלאכותית, אשר "עברה" על החוק.