השר מעכב שני מכרזים לתפקידים בכירים ברקע מחלוקת עם מנכ"ל המשרד אמיר ברעם, עד להסדרת מינוי נוסף הקשור לאיש הליכוד מרדכי בניטה

שר הביטחון ישראל כ"ץ מעכב בתקופה האחרונה שני מכרזים לתפקידים בכירים בהנהלת משרד הביטחון, ברקע מחלוקת עם מנכ״ל המשרד אמיר ברעם כך פרסם לראשונה הבוקר (שלישי) דורון קדוש.



במסגרת העיכוב, רשות החירום הלאומית נותרה ללא מנהל במשך כשמונה חודשים, בתקופה ביטחונית רגישה שכללה גם את מבצע "עם כלביא" באיראן. בסופו של דבר הושלם מינויו של מרדכי בניטה, שקיבל את התפקיד כפרויקטור הגבול המזרחי.

לאחר השלמת מינוי ראש רח"ל, נמשך העימות בין השר למנכ"ל המשרד אמיר ברעם סביב המינוי הרגיש לראש סיב"ט, אגף הייצוא הביטחוני. המנכ"ל הציג ארבעה מועמדים מקצועיים, כאשר המועמד המוביל מבחינתו הוא תא״ל במיל׳ יורם כנפו, לשעבר ראש מטה פיקוד הצפון וראש מטה אכ"א. לפי גורמים המעורים בפרטים, השר אינו מעוניין במינוי מקצועי לתפקיד.





מרדכי בניטה צילום: צילום: צילום מסך מתוך הרשתות החברתיות

עוד נטען כי כ"ץ מבקש למנות לראשות אגף הייצוא הביטחוני את מקורבו קובי בליטשטיין. בליטשטיין נחשב לאיש אמונו של השר במשך שנים, שימש מנכ״ל משרדו במשרדי האוצר, האנרגיה והחוץ, וכיום מכהן כמשנה למנכ"ל משרד הביטחון. על פי המתואר, הוא אינו מגיע מרקע במערכת הביטחון.

מנכ"ל המשרד ברעם מתנגד למינוי בליטשטיין ודורש כי ראש האגף יהיה איש מקצוע, בהתאם לנוהג במשרד הביטחון. לטענת גורמים המעורים בנושא, השר טרם קיים מכרז לתפקיד והעימות בין הצדדים נמשך, כאשר נכון לעתה הסוגיה טרם הוכרעה.

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי "הטענות המובאות אינן נכונות. שר הביטחון ומנכ"ל משרד הביטחון פועלים בתיאום מלא לאיוש בעלי תפקידים בכירים במשרד הביטחון, בהתאם לדין ולנהלי נציבות שירות המדינה". בלשכת שר הביטחון בחרו שלא להגיב, וגם ממרדכי בניטה לא נמסרה תגובה.