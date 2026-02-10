הרצוג על המחאות באוסטרליה: "הרוב הדומם איתנו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם תלמידי הקהילה היהודית באוסטרליה, והתייחס במהלך המפגש להפגנות שנערכו אתמול בניסיון לשבש את ביקורו במדינה.
לדבריו, "אני יודע שהמפגינים והמוחים שמקללים אותנו, אומרים את השקרים הגדולים ביותר וההכפשות הגדולות ביותר נגד אומתנו, לא רוצים לשמוע. אבל אני מאמין שהרוב הדומם של האוסטרלים בהחלט רוצה לשמוע ולחזור למסלול הנכון".
הביקור של הרצוג מתקיים על רקע מתיחות והפגנות פרו־פלסטיניות במספר מוקדים ברחבי אוסטרליה, כאשר אלפי מפגינים הגיעו אמש לאזורי הביקור וניסו לשבש את סדר היום הרשמי. כוחות הביטחון המקומיים פעלו במקום כדי לאפשר את המשך קיום האירועים כמתוכנן.
כאמור, נשיא המדינה יצחק הרצוג המריא לביקור רשמי באוסטרליה. הביקור המדיני נערך בהזמנת המושלת הכללית, ראש ממשלת אוסטרליה והקהילה היהודית, זאת בעקבות הטבח הרצחני שאירע בדצמבר 2025 במהלך אירוע חנוכה בחוף בונדי שבסידני - בו נרצחו 15 בני אדם.
תגובות