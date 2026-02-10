הרצוג על המחאות באוסטרליה: "הרוב הדומם איתנו"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם תלמידי הקהילה היהודית באוסטרליה, והתייחס במהלך המפגש להפגנות שנערכו אתמול בניסיון לשבש את ביקורו במדינה.

לדבריו, "אני יודע שהמפגינים והמוחים שמקללים אותנו, אומרים את השקרים הגדולים ביותר וההכפשות הגדולות ביותר נגד אומתנו, לא רוצים לשמוע. אבל אני מאמין שהרוב הדומם של האוסטרלים בהחלט רוצה לשמוע ולחזור למסלול הנכון".





הרצוג ורעייתו בביקור אוסטרליה צילום: צילום: מעיין טואף/לעמ

הביקור של הרצוג מתקיים על רקע מתיחות והפגנות פרו־פלסטיניות במספר מוקדים ברחבי אוסטרליה, כאשר אלפי מפגינים הגיעו אמש לאזורי הביקור וניסו לשבש את סדר היום הרשמי. כוחות הביטחון המקומיים פעלו במקום כדי לאפשר את המשך קיום האירועים כמתוכנן.







