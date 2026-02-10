הלם בש"ס: "אריה דרעי מנותק קשר"

יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, נמצא בשבוע האחרון בעיצומו של מהלך רוחני נדיר ויוצא דופן: דרעי קיבל על עצמו "תענית הפסקה" של שבוע ימים ללא הפסקה, הכוללת הימנעות מוחלטת מאוכל ומתקיימת במקביל לתענית דיבור מלאה.

על פי הדיווח של עיתונאי 'כיכר השבת', ישי כהן, דרעי החל את התענית מיד עם צאת השבת האחרונה והוא צפוי לסיימה רק עם כניסת השבת הקרובה. במהלך ימים אלו, יו"ר ש"ס מנותק לחלוטין מהעשייה הפוליטית היום-יומית ואינו מקיים תקשורת עם איש – לא עם גורמים פוליטיים ולא עם אנשי לשכתו.

חוק הגיוס עובר לידי חברי הסיעה

העיתוי של המהלך הרוחני משמעותי במיוחד, שכן בימים אלו נמצאות המפלגות החרדיות בשיאו של המשא ומתן המורכב סביב חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות על עולם התורה. בשל הניתוק המוחלט שגזר על עצמו, העביר דרעי את סמכויות הניהול בסוגיית הגיוס לידיהם של חברי כנסת אחרים בסיעת ש"ס, שמובילים כעת את המגעים מול הממשלה והדרגים המקצועיים.