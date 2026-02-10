זעזוע במשפט נתניהו: "מנדלבליט שיקר וכולם שותקים!"

יו"ר ועדת חוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הגיב היום (שלישי) לפרוטוקולים שנחשפו על אביחי מנדלבליט ותוקף את שתיקת כלי התקשורת בישראל סביב הסערה.

נזכיר כי הפרוטוקולים חושפים כי היועמ"ש לשעבר מנדלבליט, לא האמין לחלוטין בחומרת תיקי נתניהו.

רוטמן הזדעזע: "מנדלבליט שיקר בתצהיר, אמר 'אישרתי' כאשר עכשיו נחשף שלא. הפרקליטות נעלבה כשביקשו מהם תגובה, הם הזדעזעו איך חושדים בהם בדבר הזה. מסתבר בבית המשפט שהפרוטוקולים האלו הוסתרו בכספת וכעת הם נחשפו בבית המשפט. אף אחד לא מדבר, אני לא ראיתי על זה אייטמים".

כזכור, התמלילים שנחשפו אמש בבית המשפט המחוזי, מגלים כי מנדלבליט הטיל ספק בכדאיות החקירה והתאכזב קשות מהחומר הראייתי ומהעדים המרכזיים.

