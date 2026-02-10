נמנע פיגוע: חוליית טרור הופעלה בשומרון בידי גורמים מלבנון

צה"ל חשף היום (שני) שב״כ סיכל תשתית טרור שפעלה בשומרון והופעלה על ידי גורמים בלבנון. המחבלים התבקשו לצלם ישוב וביצעה אימוני ירי כדי לבצע פיגוע.

בחודש אוקטובר, נעצר לחקירת שב״כ מחמד צדקה, תושב הכפר ענזה שבשומרון, לאחר שנחשד כי בכוונתו לבצע פיגוע. בחקירה התגלה הוא יצא ללבנון, שם גויס על ידי מוסא אבו סיף המכונה ״ג׳יבריל״, פעיל בתשתית טרור, כדי שיבצע פיגועים באיו״ש וגיוס חוליות מחבלים בשטח.

לאחר החזרה מלבנון: גייס מחבלים נוספים

לאחר חזרתו מלבנון לאיו״ש דרך ירדן, גייס צדקה מחבלים נוספים לטובת ביצוע פיגועים, ביניהם, מחמד חליל תושב רמאללה ומחמד ברהמה תושב ענזה, אשר נעצרו גם הם לחקירת שב״כ. עוד עלה בחקירה, כי עד למעצרו, צדקה המשיך את קשריו מול התשתית בלבנון באמצעות התכתבויות ברשתות החברתיות ובאפליקציית משחקים.

במקביל, נחשפה חוליה נוספת שהופעלה על ידי אותה תשתית לבנונית ונעצרו לחקירת שב״כ שני תושבי הכפר תל שבשומרון, בשנות ה-20 לחייהם, דיא אל דין חמד ונצר עצידה.

התבקשו לצלם יישוב בשומרון

בשב״כ גילו הם גויסי בידי פעיל טרור לבנוני בשם מג׳אהד, שנעזר במספר גורמים לבנונים נוספים, שכינו עצמם ״אבו אחמד״ ו״אבו וחיד״, שניהלו את הקשר בין היתר בהתכתבות ברשתות החברתיות. כחלק מגיוסם ביצעו השניים כאמור אימון ירי לטובת מימוש פיגוע, התבקשו לצלם ישוב בשומרון וכן סוכם עימם על העברת כספים לטובת רכישת אמל״ח.

בחקירה התגלה כי בראש התשתית אשר גייסה את שתי החוליות לטובת קידום פעילות טרור כנגד מדינת ישראל, עומד מג׳אהד דהשה, תושב לבנון בעל קשרים לפעילי חמאס וחזבאללה. כנגד חמשת הפעילים תושבי איו״ש, הוגשו כתבי אישום.

משב"כ נמסר: "שירות הביטחון הכללי ימשיך לפעול על מנת לסכל כל ניסיון לקדם פעילות טרור כנגד מדינת ישראל תושביה ואזרחיה".