סא"ל (מיל') יועז הנדל, מייסד מפלגת 'המילואימניקים', התייחס להרכב הממשלה שצריכה לדעתו לקום אחרי הבחירות הבאות, ותוקף את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שרמז כי יקימו ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.
בראיון לרדיו 103FM, אמר הנדל: "מה שאמר אייזנקוט זו תקלה עצומה. לא להבין אחרי המלחמה הזאת, שאי אפשר לשבת עם מפלגות לא ציוניות. מפלגה לא ציונית מובילה להחלטות לא ציוניות, ראה ערך למה שקורה עכשיו – חוק ההשתמטות עובר כי הקואליציה הזאת מורכבת ממפלגות חרדיות שגורמות למפלגה שאמורה להיות בזרם המרכזי של הציונות, להתנגד להגנה על המולדת, להתנגד להרחבת הצבא. כולנו מבינים שהקונספציה של צבא קטן וחכם כשלה לחלוטין והממשלה ממשיכה את הקונספציה הזאת ומתעקשת לא לגייס ולא להרחיב את הצבא".
בהמשך הדגיש כי לא יישב עם המפלגות החרדיות והערביות: "לא אשב עם מנסור עבאס. לא לשבת עם חרדים וערבים זה לא בגלל האוכלוסיות, זה בגלל המפלגות שמובילות אותנו להחלטות לא ציוניות, החרדים שונים, הם אחים שלי, לכן זה הרבה יותר כואב לי, שבזמן הכי קשה, כשיש לנו אלפי משפחות שכולות, פצועים, עומס בלתי רגיל על הרבה מאוד משפחות, זה הרבה יותר מכאיב לי, זה לעבור על צו מפורש בתורה על מלחמת מצווה".
כשנשאל על נתניהו השיב: "נקודת הייחוס של הרבה אנשים בישראל, זה ביב או לא ביבי, זה לא נקודת הייחוס שלי, אני רוצה לדאוג לעם שלי ולמדינה שלי".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
0 דיונים
מהנדס תודעות
גם עם הערבים אין לשמאל רוב17:59 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא גמר שום סיפור
אולי זה חבל, אבל האמת שדעתו של הנ"ל לא ממש חשובה, כי לפי הסקרים ומרבית ההערכות הוא יראה את הכנסת הבאה דרך ערוץ הכנסת. תמיכתו בקואליציות כאלה או אחרות לא...
אולי זה חבל, אבל האמת שדעתו של הנ"ל לא ממש חשובה, כי לפי הסקרים ומרבית ההערכות הוא יראה את הכנסת הבאה דרך ערוץ הכנסת. תמיכתו בקואליציות כאלה או אחרות לא חשובה משל כל אזרח מודאג אחרהמשך 18:21 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
אדון הנדל הערבים במדינת ישראל גרמו פחות נזק מהחרדים הם אולי לא הולכים לצבא אבל הם לא מקבלים קצבאות עבור זה הם רובם מנסים להשתלב במדינה ורובם עובדים וחלק גדול...
אדון הנדל הערבים במדינת ישראל גרמו פחות נזק מהחרדים הם אולי לא הולכים לצבא אבל הם לא מקבלים קצבאות עבור זה הם רובם מנסים להשתלב במדינה ורובם עובדים וחלק גדול מהבדואים הצ'רקסים מתגייסים לצבא ויצאו מהם קצינים בכירים כמה קצינים חרדים יש לפסול 20%מהאוכלוסיה זה פשוט גם גזענות וגם טפשותפוליטית תהיה בטוח שם הליכוד יצטרך את עבאס מיד נווה דרומי וברדוגו יכשירו את הנושאהמשך 18:28 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלימות הסמאלנים
הנדל חנטריש בגרוש הרי אין לו סיכוי לעבור אחוז החסימה אבל לדבר שטויות מותר18:50 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמחי
הנדל תודיע לא תשב עם נתניהו במילא לא תקבל יותר מ2%שמחי18:44 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טוני
אילו כותב הידיעה (האנונימי) היה מאמין שנתניהו עומד להקים ממשלה אחרי הבחירות, כמו שערוץ 14 מוכר לצופים שלו, אז באמת לא היה חשוב מה יועז הנדל אומר. אבל, הידיעה מרמזת...
אילו כותב הידיעה (האנונימי) היה מאמין שנתניהו עומד להקים ממשלה אחרי הבחירות, כמו שערוץ 14 מוכר לצופים שלו, אז באמת לא היה חשוב מה יועז הנדל אומר. אבל, הידיעה מרמזת שגם האנונימי שכתב אותה מבין שאחרי הבחירות הבאות לקואליציה של נתניהו לא יהיה רוב. ממילא אם יועז הנדל פוסל קואליציה שכוללת חכי"ם ערבים, זה נראה לכותב המאמר חדשות נפלאות. אבל, כדאי לזכור שאין סיכוי רב שיועז הנדל ירוץ לבדו לכנסת. במידה והוא יתמזג עם מפלגה כלשהי אחרת, האופוזיציה הנוכחית עשויה להקים ממשלה גם ללא תמיכת הערבים.המשך 18:42 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
אדון הנדל הערבים במדינת ישראל גרמו פחות נזק מהחרדים הם אולי לא הולכים לצבא אבל הם לא מקבלים קצבאות עבור זה הם רובם מנסים להשתלב במדינה ורובם עובדים וחלק גדול...
אדון הנדל הערבים במדינת ישראל גרמו פחות נזק מהחרדים הם אולי לא הולכים לצבא אבל הם לא מקבלים קצבאות עבור זה הם רובם מנסים להשתלב במדינה ורובם עובדים וחלק גדול מהבדואים הצ'רקסים מתגייסים לצבא ויצאו מהם קצינים בכירים כמה קצינים חרדים יש לפסול 20%מהאוכלוסיה זה פשוט גם גזענות וגם טפשותפוליטית תהיה בטוח שם הליכוד יצטרך את עבאס מיד נווה דרומי וברדוגו יכשירו את הנושאהמשך 18:28 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לא גמר שום סיפור
אולי זה חבל, אבל האמת שדעתו של הנ"ל לא ממש חשובה, כי לפי הסקרים ומרבית ההערכות הוא יראה את הכנסת הבאה דרך ערוץ הכנסת. תמיכתו בקואליציות כאלה או אחרות לא...
אולי זה חבל, אבל האמת שדעתו של הנ"ל לא ממש חשובה, כי לפי הסקרים ומרבית ההערכות הוא יראה את הכנסת הבאה דרך ערוץ הכנסת. תמיכתו בקואליציות כאלה או אחרות לא חשובה משל כל אזרח מודאג אחרהמשך 18:21 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מהנדס תודעות
גם עם הערבים אין לשמאל רוב17:59 14.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר