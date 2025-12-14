סא"ל (מיל') יועז הנדל, מייסד תנועת 'המילואימניקים', התייחס להרכב הממשלה שצריכה לדעתו לקום אחרי הבחירות הבאות, וניפק אמירה שככל הנראה תמנע מהשמאל להקים ממשלה

סא"ל (מיל') יועז הנדל, מייסד מפלגת 'המילואימניקים', התייחס להרכב הממשלה שצריכה לדעתו לקום אחרי הבחירות הבאות, ותוקף את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שרמז כי יקימו ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות.

בראיון לרדיו 103FM, אמר הנדל: "מה שאמר אייזנקוט זו תקלה עצומה. לא להבין אחרי המלחמה הזאת, שאי אפשר לשבת עם מפלגות לא ציוניות. מפלגה לא ציונית מובילה להחלטות לא ציוניות, ראה ערך למה שקורה עכשיו – חוק ההשתמטות עובר כי הקואליציה הזאת מורכבת ממפלגות חרדיות שגורמות למפלגה שאמורה להיות בזרם המרכזי של הציונות, להתנגד להגנה על המולדת, להתנגד להרחבת הצבא. כולנו מבינים שהקונספציה של צבא קטן וחכם כשלה לחלוטין והממשלה ממשיכה את הקונספציה הזאת ומתעקשת לא לגייס ולא להרחיב את הצבא".

בהמשך הדגיש כי לא יישב עם המפלגות החרדיות והערביות: "לא אשב עם מנסור עבאס. לא לשבת עם חרדים וערבים זה לא בגלל האוכלוסיות, זה בגלל המפלגות שמובילות אותנו להחלטות לא ציוניות, החרדים שונים, הם אחים שלי, לכן זה הרבה יותר כואב לי, שבזמן הכי קשה, כשיש לנו אלפי משפחות שכולות, פצועים, עומס בלתי רגיל על הרבה מאוד משפחות, זה הרבה יותר מכאיב לי, זה לעבור על צו מפורש בתורה על מלחמת מצווה".

כשנשאל על נתניהו השיב: "נקודת הייחוס של הרבה אנשים בישראל, זה ביב או לא ביבי, זה לא נקודת הייחוס שלי, אני רוצה לדאוג לעם שלי ולמדינה שלי".