שר החינוך יואב קיש מקדם את המהלך הכלכלי ומשרדו פרסם מכרז למינוי מפקח ייעודי לתחום, לצד מינוי מפקח למקצוע "בשבילי מורשת" שיעסוק בלימודי מולדת והיסטוריה יהודית

מהפכה בתוכנית הלימודים: שר החינוך יואב קיש החליט כי החל משנת הלימודים הבאה, תלמידי חטיבות הביניים בישראל יחויבו בלימודי חינוך פיננסי. כחלק מההיערכות להטמעת המקצוע החדש, פרסם משרד החינוך מכרז רשמי למינוי מפקח על התחום – תפקיד שיוקם לראשונה בתולדות המערכת.

השר קיש הצהיר בעבר על כוונתו להפוך את הידע הכלכלי לחלק בלתי נפרד מארגז הכלים של התלמיד הישראלי, ופרסום המכרז כעת מהווה צעד מעשי ראשון ליישום המהלך כבר בשנה הקרובה. בשלב זה טרם הוחלט סופית מה יהיה היקף שעות הלימוד השבועיות ומה יהיה התקציב הכולל שיוקצה להפעלת התוכנית בבתי הספר.

דגש על מורשת ישראל

במקביל למהלך הכלכלי, מקדם שר החינוך גם את חיזוק לימודי הזהות והלאום. המשרד פרסם מכרז נוסף לתפקיד מפקח על מקצוע "בשבילי מורשת", תחום דעת העוסק במולדת ובמורשת ישראל.

גם מקצוע זה צפוי להיכנס לתוכנית הלימודים באופן מוסדר תחת פיקוח ייעודי, כחלק ממדיניות השר להעמקת החיבור של הדור הצעיר לשורשי העם והארץ לצד הקניית כישורי חיים מודרניים.