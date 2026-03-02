החל מהערב: פיקוד העורף בבשורה לציבור

יומיים אחרי תחילת המלחמה באיראן, פיקוד העורף מאשרים כי השמיים יחלו להיפתח מחדש החל מהערב. כל הפרטים

בדרך להקלה: יומיים אחרי תחילת המלחמה בין ישראל ואיראן, בפיקוד העורף אומרים שהחל מהערב (שני) יחלו לפתוח את השמיים.

לטענת פיקוד העורף, האיראנים עברו משלב של טיפטופים ביממה הראשונה ועד לירי מסודר שכולל בין 9 פריטים לכ-30 פריטים בו זמנית.

במקביל, פיקוד העורף נערך להרחבת הלחימה גם מכיוון חיזבאללה, ובעיקר מטפל בסוגיית העברת חולים בתוך בתי חולים לקומות נמוכות יותר.

באשר לאירוע הקשה בבית שמש, אומרים בפיקוד שחלק מהאנשים שנהרגו בבית שמש לא שהו במקלט - ויחד עם זה ברור שהיה כשל ביירוט.

הנחת העבודה היא שעוד ימים מתוחים לפנינו וההערכה היא שיהיו עוד שיגורים בהבנה שאנחנו באירוע. עם זאת, בפיקוד העורף מרגיעים ואומרים שהחנויות פתוחות ואנשים יכולים להצטייד ככל שצריך.